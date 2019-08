Autoblog advies: bijzondere en jonge occasion voor 6k

Voor vandaag moeten we twee onverenigbare wensen met elkaar verenigen.

Vandaag gaan we op zoek naar een auto voor Leon en zijn vriendin. Dat klinkt niet bijzonder en zou het in principe ook niet moeten zijn. Het feit wil echter dat zijn vriendin heel erg nuchter is en gewoon een goede auto wenst te hebben. Aan de andere kant hebben Leon en zijn vriendin nu op dit moment een getunede Saab 9-3. Kijk, dat is een uitstekend compromis.

Een Saab is praktisch, betrouwbaar en veilig. Daarnaast zijn ze (bijna altijd) uitgerust met een turbomotor waardoor je altijd mogelijkheden hebt om de auto leuker te maken (lees: sneller). Nu zijn ze op zoek naar weer een auto die beide tevreden kan maken. Ter illustratie, Leon zou het liefst een getunede Subaru Impreza WRX hebben, terwijl zijn vrienden een Opel Astra meer dan prima vindt. Leon en zijn vriendin hebben wel wat eisen. Zo willen ze de mooiste uitvoering die mogelijk is binnen het budget. Ook mag de auto niet ouder zijn dan twaalf jaar en mag deze niet meer hebben afgelegd dan 200.000 km. Oh, en het mag een auto zijn die je niet op elke straathoek tegenkomt. Is dat mogelijk?

De wensen en eisen van Leon en zijn vriendin, keurig verwerkt in een tabel:

Huidige /vorige auto's: Saab 9-3 Sport Estate - Chrysler GS Turbo Shelby Koop / lease: Koop en/of lease Zakelijk / privé: Privé Budget: € 6.000 incl. inruil Saab Jaarkilometrage: 18.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Kinderwagen mag eruit binnenkort Gezinssamenstelling: Vriendin en 2 kids (3 en 1 jaar) Voorkeursmerken /modellen: Zo divers mogelijk. Als het aan mij ligt zo wild mogelijk, vriendin wil iets normaals No-go modellen / merken: Renault

Tip 1: Staar je niet blind op het bouwjaar

Enkel en alleen het bouwjaar aanhouden als graadmeter is niet verstandig. Bij sommige auto’s kun je juist beter een ouder bouwjaar hebben. Zo kun je voor de betrouwbaarheid en value for money beter een 2006 (uitloop-) model hebben, dan een nieuwe type met kinderziektes. Verder scheelt het echt per merk en vooral per model, welke je moet hebben.

Tip 2: Staar je niet blind op de kilometerstand

In principe geldt hiervoor hetzelfde. Voor nu kijken we naar auto’s die niet meer dan twee ton gelopen hebben. In combinatie met de eis voor het bouwjaar en de wens voor een bijzondere auto, zullen alle auto’s bijna twee ton gelopen hebben en uit 2007 komen. In sommige gevallen is een hogere stand geen enkel probleem. Een auto is goed onderhouden en in goede staat of niet, dat staat vaak los van de kilometerstand.

Seat Leon FR 2.0 TSI (1P)

€ 5.950

2007

190.000 km

Een Volkswagen Golf GTI is een logische en leuke keuze. Vanaf de vijfde generatie zijn ze weer leuk om te sturen en hebben ze serieus wat vermogen onder de kap. Ze zijn ook uitstekend te tunen, er is enorm veel voor te krijgen. Aan de andere kant zitten er nu ook veel ‘vuile’ exemplaren tussen. Daarom is de Seat Leon FR een top keuze. In het budget kun je kiezen uit fraaiere Seats dan VW’s voor hetzelfde geld. De Leon FR heeft een paar voordelen. Zo is de koets iets origineler dan de wel erg anonieme Golf. Om te rijden is er niet heel erg veel verschil. Wel heeft de VW een fraaier interieur, alhoewel de Golf V zeker niet het hoogtepunt van VW was op dat gebied. Ook leuk: de Leon FR is geregeld te vinden in heel opvallende kleuren. Moet het iets minder opvallend en juist wat praktischer, een Skoda Octavia RS behoort ook tot de mogelijkheden.

Saab 9-5 Sport Sedan 2.3T Aero (Y3SE)

€ 5.740

2007

185.000 km

Een van de allerlaatste ‘echte’ Saabs is ook mogelijk. Je hebt nu al een Saab, maar de 9-3 is nog redelijk modern en conventioneel. De laatste iteratie van deze generatie Saab 9-5 is een merkwaardige auto. De auto doet enkele dingen erg goed. Zo is de viercilinder 2.3 Turbomotor waanzinnig fijn. Geen enkele downsizemotor loopt zo fraai, stil en soepel als deze. Eerlijk is eerlijk, deze viercilinder turbo heeft ook wat meer dorst dan gemiddeld. De stoelen zijn waanzinnig, die wil je gewoon in je huis hebben. Saab noemde het sportstoelen, maar ze zijn waanzinnig comfortabel. Ondanks het ‘Aero’ gehalte is het geen sportieve auto qua wegligging, minder nog dan je huidige 9-3. Overigens is deze auto vrij eenvoudig te tunen voor meer vermogen.

Volkswagen Polo GTI (9N3)

€ 5.500

2007

185.000 km

Oh ja, dat is waar ook. Deze auto had je ook nodig. De Polo GTI is een soort imitatie van de Golf V, maar met minder spectaculaire hardware. De Volkswagen Polo GTI is in Nederland een stuk zeldzamer, wat ‘m natuurlijk leuker maakt. Maak niet de fout door te kiezen voor een latere Polo GTI met 1.4 TSI en DSG, dat zijn zeldzaam slechte auto’s. Nee, gewoon lekker die oude 1.8T in het vooronder die je met gemak kunt kietelen naar 200 pk of meer. Sowieso moet je de auto wel een beetje tweaken naar je eigen smaak, standaard is het vooral een beetje een snelle Polo. Een Clio RS is véél spannender, maar wordt met de eisen heel erg lastig. De keuze is in Polo’s GTI is niet reuze, maar een keurig exemplaar is in het budget absoluut te vinden. Een andere leuke Duitse optie is de Opel Corsa OPC, alhoewel die iets lastiger te vinden is binnen de gestelde kaders.

Ford Mondeo Titanium 2.5 Turbo

€ 5.850

2007

195.000 km

De Ford Mondeo wordt nog weleens vergeten en onterecht overgeslagen. Dit is eigenlijk een van de lekkerste sedans die destijds in de aanbieding was. Er is echt heel erg weinig mis mee. Het interieur is niet premium, maar wel prima. Een grote pré is de ruimte: die is echt aanzienlijk beter dan nij veel concurrenten én zijn opvolger. De motor in het onderstel zijn de USP’s van de Mondeo. Het onderstel is uitstekend in balans, zeer strak en stabiel, zonder stug te zijn. De vijfcilinder motor van Volvo is een pareltje. Ja, hij heeft de neiging om gulzig te zijn met benzine, maar geeft daar een fraai geluid voor terug, Perfecte basis voor als je ietwat wil gaan tunen.

Opel Astra Twin Top Cosmo 2.0 Turbo (H)

€ 5.950

2008

195.000 km

Tsja, waarom geen cabriolet? Nieuw waren de niet premium cabriolets maar een paar maanden echt ‘in’, tegenwoordig zijn ze zelfs tweedehands nauwelijks te slijten, lijkt het. Iedereen is natuurlijk op zoek naar een stoere gebruikte Nissan Qashqai of Kia Sportage, waardoor je dit soort pareltjes voor 6 mille kunt oppikken. Op papier krijg je extreem veel auto voor je geld. De Astra Twin Top is een hardtop-cabriolet die er in gesloten toestand zowaar erg fraai uitziet. De Cosmo uitvoering betekent dat ‘ie afgeladen is met alle opties die maar mogelijk zijn. De 2.0T motor is een uitstekende krachtbron, met 200 pk kun je lekker meeblazen op de Autobahn. Ook dit blok is prima te kietelen. Een stationwagon met 200 pk is overigens ook mogelijk, maar blijkt best lastig te vinden!

Mazda CX-7 2.3 Turbo Executive (ER)

€ 5.999

2007

190.000 km

Als het heel praktisch en bijzonder moet zijn, kijk dan niet verder. De Mazda CX-7 Turbo is een beetje de Porsche Cayenne Turbo onder de betaalbare crossovers. Net zoals de Porsche zijn de offroad capaciteiten compleet ondergeschikt aan de rijeigenschappen op het asfalt. Van de niet-premium SUV’s is dit een van de leukste. De 260 pk die de motor levert is slechtst het begin, de 2.3 MZR turbomotor heeft behoorlijk wat reserves. Dankzij de vierwielaandrijving kan de auto het ook daadwerkelijk kwijt. Het interieur is aardig, maar zeker niet het beste in de klasse. Gewoon keurig, tikkeltje Japans.

YOLO: Ford Mustang Convertible (S197)

€ 6.000

2004

190.000 km

Voor deze auto zijn de tuningsmogelijkheden wat beperkt. Althans, in Nederland. In de Verenigde Staten zijn er ook voldoende mogelijkheden om deze V6 te voorzien van fiks meer vermogen. De eerste exemplaren van deze (vijfde) generatie Mustang komen nu in beeld. Veel keuze is er niet en je bent aangewezen op hetgeen een particulier aanbiedt, maar bij de garagebedrijven in dit segment heb je te maken met dezelfde ‘garantievoorwaarden’. De Mustang is eigenlijk een vrij hopeloze auto in deze configuratie. Hij is niet snel, hij zuipt als een malle, het interieur is opgetrokken uit het dunste en goedkoopste plastic ooit, het rijdt matig en de wegligging is antiek. Echter, als je op een mooie dag het dak open gooit en lekker gaat cruisen, interesseert het je he-le-maal niets.

