Nederlanders rijden met gevaarlijke aanhangwagens

Even controleren op de veiligheid? Welnee.

Onze eigen auto’s zijn, mede door een verplichte APK-keuring, doorgaans wel veilig te noemen. Voor aanhangwagens zijn er niet zulke regels. Dit heeft tot gevolg dat er amper omgekeken wordt naar de staat van zo’n aanhanger.

Brancheorganisatie BOVAG hield na afloop van de Sneekweek een inspectie. Men lette in het bijzonder op boottrailers. Het resultaat was niet mals. Maar liefst 82 procent van de gecontroleerde boottrailers vormden een risico voor de verkeersveiligheid. De boottrailers hadden scheuren in de banden, of in plaats van een breekkabel werden veters gebruikt om de boot ‘vast’ te zetten. Je zal er maar als automobilist of motorrijder achter rijden als er iets mis gaat..

In Friesland werden in totaal 132 aanhangwagens gecontroleerd. Slechts 24 stuks kwamen positief uit de inspectie. Volgens BOVAG is de situatie omtrent de veiligheid aan het verslechteren. 10 jaar geleden voerde de organisatie een vergelijkbare controle uit. Het resultaat was toen een stuk beter dan nu het geval is. Men geeft onder meer het advies om elke zes jaar de banden te vervangen. Er waren echter meerdere trailers met banden uit de jaren negentig. Rijden met banden van 25 jaar oud, what could go wrong…

Buurlanden België en Duitsland hebben wel een APK voor aanhangers. Gezien de resultaten van de BOVAG-inspectie lijkt zo’n verplichte keuring in Nederland geen gek idee. De BOVAG wil het onderwerp dan ook in Den Haag op de agenda krijgen. Volgens de organisatie bleken booteigenaren tijdens de inspectie in Sneek zich totaal onbewust van de technische staat van de aanhangers.

Foto: een willekeurige aanhanger, ter illustratie