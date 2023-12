YES YES YES: BBS heeft een nieuwe eigenaar

Het velgenmerk BBS heeft een nieuwe eigenaar en kan de bloemetjes buiten zetten.

Uiteraard worden wij als redactieleden van Autoblog geregeld verweten een favoriet automerk te hebben. Dat we alleen daarover positief schrijven en alle tegengeluiden niet willen horen. In het geval van ondergetekende is dat niet het geval als het gaat om automerken, maar stiekem wel als het gaat om velgen wel: BBS.

Het is een van de meest legendarische en een van de meest bekende velgmerken. Je zou denken dat ze het dan goed doen, maar dat valt dus vies tegen. Het merk verkeert erg vaak in financiële malaise. Daar zijn diverse redenen voor te bedenken waarom dat is. Een van de belangrijkste is dat BBS ook veel velgen fabriceert voor automerken en dat de gezondheid van BBS een beetje gelijk op gaat met de autoverkopen van hun klanten.

Nieuwe eigenaar BBS

Dat was in elk geval de reden waardoor ze de laatste keer – in 2020 – failliet zijn gegaan. Destijds nam KW Automotive de boel over. We hadden zelf het vermoeden dat het goed zou komen met het merk, maar niets was minder waar. Wederom ging de toko failliet.

Een grote bekende naam op het gebied van wielen, dat moet toch wel iets mee te doen zijn? Dat is precies wat ze gedacht hebben bij ISH Management Services. Dat is een onderdeel van het Turkse conglomoraat Iş Global Teknik Inşaat. Zij hebben nu BBS gekocht en gaan er wat van maken. Dat scheelt voor de 270 werknemers die er werken.

Geen gouden toekomst: nu wel?

We hadden verwacht dat BBS onder KW Automotive een gouden toekomst tegemoet zou gaan. De twee bedrijven zijn behoorlijk complementair aan elkaar. KW heeft alleen niet echt heel erg veel gedaan om BBS aantrekkelijker te maken. Er kwam een nieuwe website en wat accessoires, maar geen nieuwe velgdesigns, terwijl de fans daar al jarelang om zeuren. Dit was des te opmerkelijker omdat KW juist had aangegeven meer op de aftermarket-markt te focussen dan de OEM-markt.

Let wel: het gaat nog altijd om BBS GmbH. Dat is de fabrikant van gegoten en flowformed velgen voor de aftermarket. Ook maken ze OEM-velgen voor merken als Ferrari, Bentley en Porsche. BBS Motorsport en BBS Japan staan hier helemaal los van. BBS Motorsport is onderdeel van BBS Japan en verkoopt enkel en alleen gesmede velgen en velgen voor de racerij. Daar komen de legendarische BBS LM en Super RS vandaan.

Via: Automotive Online

Fotocredits: Mercedes-AMG CLA met 20 inch BBS CH-R II velgen door @justawheelchairguy via Autoblog Spots.