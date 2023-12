Briljante Elon Musk krijgt NOG eens 100 miljard

Hij is het ook waard, Elon Musk is gewoon goed voor 100 miljard extra.

Het kan niet op met Tesla. Nog niet zo lang geleden was het het lachertje van de klas. Bijna letterlijk. De eigenwijze Elon baande zich een weg met zijn elektrische auto’s. De strategie was duidelijk: geld binnenhalen met een sportwagen om daar het volgende project (dat is dan de Model S) van te financieren. En zo ging het door. Elke stap bleek uiteindelijk briljant.

Toegegeven, Musk werd ook geholpen door een fanatieke groep durfinvesteerders die maar geld erin bleven pompen. Een tactiek die je ook ziet bij andere bedrijven als AirBnB en Uber. Op een gegeven moment heb je zo’n enorm marktaandeel dat je de marktprijs kan bepalen.

Elon Musk heeft 100 miljard ERBIJ

Het vermogen van Musk is enorm toegenomen door het succes van Tesla het afgelopen jaar. Bloomberg heeft eventjes zitten rekenen en kwamen tot de conclusie dat hij dit jaar 101 miljard euro extra waard is. Nee, niet 101 miljard in totaal, maar 101 miljard euro ERBIJ! Op dit moment is Musk goed voor zo’n 238 miljard euro in totaal.

Uiteraard is dat niet het bedrag dat op de Raborekening staat. Het is natuurlijk de waarde van alle bezittingen en aandelen die Musk heeft. Nu is Musk niet echt een big spender, hij schijnt relatief sober te leven.

De stijging komt voornamelijk door Tesla, dat het bijzonder goed heeft gedaan dit jaar. De coronaperikelen zijn achter de rug en de Model Y is een regelrechte hit. Het is echter niet alleen Tesla waardoor Musk er financieel warmpjes bijzit. Ook SpaceX (nu 180 miljard waard) gaat lekker op het moment.

Geen idee wat X waard is

Het enige waar men nogal moeite van heeft om de waarde te bepalen, is dat van Twitter dat Elon Musk sinds een verwarde bui X noemt. Musk heeft van Twitter een gigantisch digitaal rioolputje gemaakt voor alle emotionele digitale diarree de op het internet terecht komt. Daardoor blijven de adverteerders weg.

Elon Musk staat fier bovenaan. Hij staat flink voor op de nummer 2, Bernard Arnault (van luxeconglomeraat LVMH) heeft namelijk slechts 179 miljard. Op nummer 3 staat Jeff Bezos, die lijkt op die kale dude uit Californication. Hij heeft 178 miljard.

Via: De Telegraaf