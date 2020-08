Nederlandse autoverkopen juli 2020 nemen verrassende wending

Wie had dat verwacht van de Nederlandse autoverkopen juli 2020?

De hele coronacrisis heeft een behoorlijke invloed gehad op de autoverkopen. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.

Verkopen = registraties

Je zou denken doordat het komt omdat de consument natuurlijk de hand op de zak houdt. Dat is ten dele waar. De occasionverkopen zijn nog niet eens zo heel erg slecht. Ondanks dat we altijd spreken van ‘autoverkopen‘, gaat het in Nederland technisch gezien om ‘registraties’. Elke handtekening voor een nieuwe auto bijhouden is gekkenwerk, terwijl elke nieuwe kentekenregistratie juist erg eenvoudig is.

Stop op registraties

Dus pas op het moment dat de auto geregistreerd wordt, dan pas ‘telt’ deze mee. Ook al is de handtekening op het koopcontract een jaar eerder getekend. De coronacrisis zorgde voor zowel een stop op nieuwe orders als daadwerkelijke registraties. Vanwege veiligheidsmaatregelen werden bij veel fabrikanten en wellicht belangrijker, alle toeleveranciers, deproductie en levering tijdelijk gestaakt.

Nederlandse autoverkopen juli 2020

Dat zien we terug in de Nederlandse autoverkopen in juli 2020. Er zijn namelijk twee plussen te noteren. Ten eerste vanwege de vorige maand (juni 2020) of die maand daarvoor (mei 2020). Ten tweede in vergelijking met verkoopcijfers van juli 2019. Het gaat weer een stuk beter.

Lichte stijging

Is de economie dan weer zo hard aan het aantrekken? Niet helemaal. In veel gevallen gaat het namelijk (hoogstwaarschijnlijk) over auto’s die al een tijdje geleden besteld zijn, maar nog geleverd moesten worden. Sterker nog, de auto’s moesten nog gebouwd of afgebouwd worden. Juist omdat dit gehele proces weer op gang is gekomen, stijgen de Nederlandse autoverkopen in juli 2020. Dat is 4% meer dan het jaar ervoor.

Daling ten opzichte van 2019

In totaal zijn er nu 192.868 auto’s verkocht in Nederland. Dat is een overduidelijke daling ten opzichte van vorig jaar. Toen stond de teller rond deze tijd namelijk op 259.319 nieuwe auto’s. Daar kunnen de Nederlandse autoverkopen in juli 2020 niet zoveel aan veranderen. De automtive instanties BOVAG en RAI hebben dan ook hun prgonses een beetje naar beneden bijgesteld. In eerste instantie gingen ze uit van 425.000 nieuwe automobielen, maar nu denken ze dat het zou blijven steken op 350.000 exemplaren.

Best verkochte merken Nederlandse autoverkopen juli 2020

Dan kijken we nu wat specifieker naar de Nederlandse autoverkopen juli 2020. Het levert altijd leuke lijstjes op. Volkswagen staat fier aan kop. Een breed assortiment aan producten die de Nederlandse consument kunnen welbehagen, is al jarenlang een beproefd recept. Opmerkelijk is de nummer 2, BMW. De 1 Serie is net nieuw (en populair) en minstens zo belangrijk: de meest relevante varianten van de 3 Serie zijn nu leverbaar. Verder heeft BMW een arsenaal aan modellen, dus als ze van elke een beetje verkopen, kom je alsnog uit op een leuk aantal.

1. Volkswagen

4.075 exemplaren

2. BMW

2.276 exemplaren

3. KIA

2.511 exemplaren

4. Skoda

2.380 exemplaren

5. Peugeot

2.336 exemplaren

Nederlandse autoverkopen juli 2020, best verkochte modellen

De Volkswagen Polo is de nieuwe Golf qua verkopen. Qua afmetingen ook bijna, maar dat terzijde. De Polo spreekt een enorme doelgroep aan en dat zie je terug in de verkopen. De Golf VIII moet nog duidelijk op gang komen. Houd er rekening mee dat de Golf VII-cijfers (inclusief de e-Golf warmee gestunt wordt) ook bij deze cijfers kunnen zitten. Wat verder opvalt: Kia blijft scoren met de (e-)Niro en de relatief prijzige XC40 staat in de top 5.

1. Volkswagen Polo

1.371 exemplaren

2. KIA Niro

1.126 exemplaren

3. Opel Corsa

973 exemplaren

4. Volvo XC40

971 exemplaren

5. Volkswagen Golf

930 exemplaren