Maar is de Yido Golf GTI Clubsport ook een beetje snel?

Het leuke van een Volkswagen Golf GTI is dat je niet de enige bent die er eentje heeft. De auto is in veel landen een fenomeen. De combinatie tussen praktische inzetbaarheid, comfort, sportiviteit, prestaties en fun is erg goed gekozen.

Yido Golf GTI Clubsport

De nieuwe generatie is net los. Vaak zie je dan dat er een hoop bedrijven komen met een hoop spulletjes voor het uitgaande model. In sommige gevallen zijn het subtiele upgrades of juist hele specifieke trackday upgrades. In dit geval gaat het om de Yido Golf GTI Clubsport en die is, eh: erg uitgesproken.

Velgenboer

Yido Performance is een Duitse tuner die zich voornamelijk bezighoudt met velgenupgrades, maar ze doen ook meer. De Yido Golf GTI Clubsport is uitgesproken krankzinnig en overduidelijk het resultaat van iemand die niet wist wanneer ‘ie moest stoppen.

Kleurstelling

De Yido Golf GTI Clubsport is voorzien een enorme voorspoiler, sideskirts met spoiler en nieuwe diffuser. Het meest opvallend is de kleurstelling. Het is overigens gewoon een wrap, dus mocht je het niets vinden, kun je het er altijd af halen. Onder de wrap is de auto namelijk gewoon Candy White.

Wrap

De wrap steekt lekker af bij de enorme velgen. Deze zijn worden door Yido Performance zelf gemaakt en zijn gesmeed, tweedelig en tweekleurig. Met een diameter van 20″ zijn ze wellicht iets aan de grote kant. Net als de duurtest-BMW zijn de velgen 9J breed. Wel is de Yido Golf GTI Clubsport een stuk lager. Dit komt dankzij een airride-installatie.

Sneller?

Nu horen wij jullie denken: “Leuk en aardig, maar is de Yido Golf GTI Clubsport ook sneller dan origineel?”. Die vraag kunnen we bevestigend beantwoorden. Er zijn twee Stages mogelijk. Standaard heb je de beschikking over 265 pk en 350 Nm. Deze levert in overboost-functie 290 pk en 380 Nm. Er is een Stage 1 leverbaar, hoeveel power dat oplevert is niet bekend.











Stage 2

Dus, ga dan meteen voor Stage 2. Dan worden de turbo, intake, intercooler en ECU aangepakt. Voor een beter geluid is er een Remus sportuitlaat. Het resultaat is een maximum vermogen van 420 pk en een bizar hoog koppel van 650 Nm. Overigens hoef je niet alles te kiezen. Als je alleen de motorische upgrades wenst, kan dat ook.