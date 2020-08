Zo zag Rinus Veekay’s weg naar de Indy 500 eruit

Lachen baasje. Vanavond start Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout vanaf een mooie vierde startplaats in de Indy 500. Maar hoe kwam de Hoofdorpenaar daar eigenlijk terecht?

We hebben het al eens vaker aangestipt, maar het zijn ongekend mooie tijden voor de Nederlandse autosport. Speerpunt daarvan is natuurlijk Max Verstappen, die de F1 in vuur en vlam zet. Bijna alle Nederlanders kijken inmiddels naar de prestaties van MV33 in de F1 races. Maar ook, bij gebrek aan een beter woord, ‘achter’ Max blazen we dezer dagen een aardig toontje mee in verschillende raceklasses.

Een van de mannen die hiervoor verantwoordelijk is luistert naar de naam Rinus van Kalmthout. Tenzij hij in Amerika is, want dan luistert hij naar de naam ‘Veekay’. Rinus werd net als Max Verstappen in september geboren, maar dan drie jaar later dan Max. Hij is dus nog steeds maar 19 jaar oud. Opvallend trouwens dat al het echte Nederlandse racetalent in september geboren wordt. Ook Robert Doornbos en @jaapiyo ademden ooit voor het eerst in die maand.

Rinus is een telg uit een racefamilie, dus zijn eerste kartraces deed hij in 2009. De snelheid zat er aardig in, want regelmatig scoorde de jonge Veekay wat nieuwe bekers om champagne melk uit te drinken. Dat laatste hoopt hij vanavond uiteraard weer te doen.

Kans in ‘Murica

Na een succesvolle stint in het karten volgt dat precaire moment waar je de volgende stap wil zetten als je een carrière in de autosport wil afdwingen. Rinus testte ook met een Formule Renault 1.6 en een F4, waarbij hij best goed voor de dag kwam. Maar in plaats van voor de peperdure opstapklasses in Europa, koos Rinus er als 15-jarige voor om Veekay te worden. Iemand in het Indycar-talentenprogramma zag namelijk wel wat in de Nederlander en bood hem een test aan in een USF2000 auto. Op die testdag reed Rinus de derde tijd en de rest is geschiedenis. Rinus was nu officieel ‘on the road to Indy’, zoals de Amerikanen dat vrij on the nose omschrijven. @mauritsh had al in 2016 door dat het een belachelijk succes zou worden.

2017 USF2000 2de, Boss GP 2de

Waar wij Europeanen de F4, F3 en de F2 hebben (naast een boel zijstapjes), heeft ‘Murica zijn eigen raceladder. De road to Indy begint in de USF2000 national klasse. In deze klasse wordt gereden met een Tatuus-chassis dat vrij veel lijkt op een F4 auto, aangedreven door een atmosferische 2.0 van Mazda met zo’n 175 pk. Rinus werd voor Pabst Racing Services in 2017 tweede in het kampioenschap achter Oliver Askew, die inmiddels ook in de IndyCar rijdt en vanavond een teammaat is van Fernando Alonso. Rinus pakte drie overwinningen en nog negen verdere podia. Dat wil zeggen dat hij slechts twee races niet op het podium stond (vierde en zesde). Ruim voldoende dus voor de volgende trap op de ladder.

Als nevenactiviteit kwam Rinus dit jaar overigens ook in actie in de Boss GP serie, met twee overwinningen in zes races tot gevolg.

2018 Pro Mazda Championship (tegenwoordig Indy Pro 2000 Championship) 1ste, Boss GP 5de

Een jaar later ging onze held een voor een ander team rijden, namelijk Juncos Racing. Het chassis in dit kampioenschap is een aangepaste variant van de auto in de USF2000. Ze hebben alleen @martijngizmo’s gouden regel toegepast: geen enkele auto wordt slechter van 100 pk meer. De 2.0 MZR-PM18A van Mazda leverde ongeveer 275 pk. Het eindresultaat voor Rinus was nog iets beter: 7 zeges, 3 extra podia en kampioen voor Thompson en Askew. Snel weer een trapje klimmen dus. In de Boss GP deed van Kalmthout slechts twee races dit jaar.

2019 Indy Lights 2de, Asian F3 winter series 1ste

In de kille wintermaanden van begin 2019 schreef Veekay even de F3 Asia winter series op zijn naam voor Dragon Hitech GP. Voor het Indy Lights kampioenschap bleef hij bij Juncos Racing. In de klasse wordt gereden met dikke sjaken. Het chassis is van Dallara en hoewel de motor nog steeds een Mazda-tor is van 2.0 liter (sinds 2015, daarvoor reed met met V8-en), heeft deze Mazda-AER P63 nu 450 pk. Met de push-to-pass knop ingedruk is dat zelfs kortstondig 500 pk. De finishes zijn soms dan ook best heftig in de Indy Lights, getuige onderstaande video.

Rinus werd vorig jaar wederom tweede in het kampioeschap achter zijn nemesis Askew, ondanks zes zeges waarvan drie in de laatste vier races. Gelukkig konden beiden de opstap maken naar de echte grote jongens. Ed Carpenter was namelijk voldoende onder de indruk van Veekay om Spencer Pigot aan de kant te schuiven en onze landgenoot een zitje te geven.

2020 IndyCar

De eerste zes races waren een harde leerschool met wat pech en rijdersfoutjes. Het hoogtepunt tot op heden is een vijfde plaats in de race op de roadcourse van de Indianapolis Motor Speedway. Of nou ja, eigenlijk is het hoogtepunt natuurlijk nu al de vierde startplaats in de race van vanavond. De ‘500’ is immers de race van het jaar. We zijn enorm benieuwd of het resultaat in de race ook zo goed wordt. Iemand zin in melk?