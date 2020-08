Motoren Mercedes S-Klasse nu officieel bekend

We weten nu welke motoren in de Mercedes-Benz S-Klasse komen te liggen.

Nog heel even wachten en dan komt ‘ie er: de beste auto ter wereld. De Mercedes S-Klasse is een auto die zijn segment bepaald. Fanboys zullen de Audi A8 of BMW 7 Serie als favoriet bestempelen, maar het is de gewoon de S-Klasse die er toe doet. De S-Klasse is als The Beatles, de rest zijn de The Monkees, The Turtles en, eh, The Animals.

Populair

Natuurlijk qua verkoopcijfers, want de S-Klasse is ongeveer zo populair als al zijn concurrenten bij elkaar. Maar ook in aanzien. Het is de auto die een Rolls-Royce overbodig maakt. Als laatste: ondanks dat het huidige model in automobiele termen op leeftijd is, kan de W222 (dat eigenlijk een flink gefacelifte W221 is) erg goed mee komen met de concurrentie.

Motoren Mercedes S-Klasse

Voor nu zijn er al wat motoren voor de Mercedes S-Klasse bekend. Er gingen al de nodige geruchten, maar nu weten we er al een paar voor 100% zeker. Het gaat om dit geval voor motoren van de Mercedes S-Klasse voor de Amerikaanse markt, dus de dikkere varianten die wij eigenlijk ook altijd krijgen in Nederland. We hadden de geruchten al opgepikt, maar nu zijn ze officieel. De motoren van de Mercedes S-Klasse (W223) zijn bevestigd aan het vooraanstaande magazine Motor Trend, dat magazine is een tip als je op een vliegtuig autotijdschriften gaat kopen!

S500 is instapper

Het begint met de S500. Dit is in feite de bekende ‘450’-motor, maar dan met wat meer pit. De zes-in-lijn heeft een slagvolume van 3 liter en levert 435 pk en 520 Nm. Uiteraard wordt de motor bijgestaan door een 48V-generator. Deze levert nauwelijks extra vermogen (amper 20 pk), maar wel een hoop trekkracht (250 Nm). Een stap hoger staat de S580. Deze heeft de bekende M176 onder de kap, een 4.0 biturbo die dienst doet in zo’n beetje alle grote en/of snelle Mercedessen.

S580 met V8

De S580 is goed voor 503 pk aan vermogen en 700 Nm aan koppel. Niet verkeerd. We gaan door met de nieuwe motoren van de Mercedes S-Klasse, want er is ook eentje die potentieel voor ons interessant is. De S580e is de plug-in hybride van de S-Klasse en combineert de zes-in-lijn met een elektrische motor. Deze elektromotor alleen al is goed voor zo’n 140 pk. Het systeemvermogen is 507 pk en het systeem koppel is eveneens 700 Nm.

S580e plug-in hybride

De S580e heeft een accu waarmee het mogelijk is 96 kilometer per elektrisch te rijden. Kijk, op deze manier wordt plug-in hybride rijden wel heel interessant. Er zullen twee AMG-motoren zijn, een S63 AMG met 4.0 V8 (met zo’n 650 pk) en een S73 AMG (met 800 pk), met dezelfde V8 plus een elektromotor. Een beetje zoals Porsche doet met de Panamera Turbo en Panamera Turbo S e-Hybrid. Voor de veelrijder staan de S350d en S400d klaar. Deze motoren zijn relatief nieuw en zullen slechts een milde makeover krijgen.

V12 alleen als Maybach

Voor de liefhebbers van Das Beste Oder Nichts is er goed nieuws, want de V12 maakt een comeback. Dan moet je de wel de Mercedes-Maybach S-Klasse bestellen. Nu deden de meeste die voor een V12 gingen sowieso wel.

De Mercedes-Benz S-Klasse (inclusief de motoren) wordt onthuld op 2 september. Lees hier alle andere informatie die we al hebben over de nieuwe S-Klasse.