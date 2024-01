Youngtimer hot hatch voor 15 mille – Autoblog advies

Een youngtimer hot hatch met vijf deuren. Bestaat dat eigelijk wel? Jazeker!

Je hebt soms van de categorieën waar je nooit aan denkt. In dit geval hebben we een aanvraag van Kasper die enorm specifiek is. Het gaat om een vijfdeurs youngtimer hot hatch. Yup, die categorie bestaat dus gewoon.

In dit geval gaat het om de auto voor zijn vriendin. Het wagenpark is enorm specifiek. Kasper zelf heeft een Mercedes-Benz 280S uit 1968 en een Ferrari 599 GTB Fiorano HGTE. Zijn vrouw heeft een Peugeot 107. Dat zijn wel enorme uitersten van het automobiele spectrum. Nu snappen we dat je zelf iets leuks wil rijden en je vriendin het niet uitmaakt, maar dit kon eigenlijk niet oneerlijker verdeeld worden.

Youngtimer Hot Hatch

Dat vond Kasper (en zijn vriendin waarschijnlijk) ook het geval. Daarom zijn ze op zoek naar een auto voor de vrouw en het aankomende kind. De Ferrari gaat eruit en daarvoor komt een M3 Competition (of M3 CS) voor in de plaats. Dus dan hebben ze al een familieauto.

De Peugeot is een driedeurs en ze willen graag een vijfdeurs. Via de youngtimer-regeling willen ze dan de nieuwe hot hatch gaan rijden. De nieuwe auto moet niet te groot zijn, maar wel vijf deuren hebben. Voor Kasper mag het wel een beetje fun zijn qua prestaties, maar zijn vrouw wil iets van fun qua uiterlijk. Haar lievelingsauto is een Volkswagen New Beetle. Helaas is er geen vijfdeus Beetle. Kortom, wat is er allemaal wel mogelijk?

De wensen en eisen voor een youngtimer Hot Hatch kun je in onderstaande tabel bekijken:

Huidige / vorige auto’s: Peugeot 107 (en zelf een 599 GTB HGTE en MB 280s 1968) Koop / lease: Koop Budget: € 15.000 Jaarkilometrage: 20.000 Reden aanschaf andere auto: Baby op komst Gezinssamenstelling: Vriendin, zometeen dus de baby en ik Voorkeursmerken / modellen: Hatchback No-go merken / modellen: 3-deurs

Waar halen wij de cijfers vandaan?

Brandstof: Euro 95 a € 2,077 per liter (via: United Consumers)

Motorrijtuigenbelasting: via belastingdienst

Verzekering: gemiddelde van diverse aanbieders (woonachtig in Utrecht, 10 jaar schadevrij, 15.000 km per jaar).

BMW 130i (E87)

€ 14.950

165.000 km

2008

Wat is het?

Het is de meest voor de hand liggende auto. Je houdt zelf van BMW en je zoekt een bijzondere youngtimer Hot Hatch. Dan voldoet de auto aan alle eisen. De 130i is een bijzondere auto: een C-segment hatchback met een enorme 3-liter zes-in-lijn motor onder de kap. Die motor domineert dan ook de complete beleving van de auto. Het is een zijdezacht lopende motor met een turbine-achtige huil. Hier kan geen EV tegenop qua beleving.

Hoe rijdt het?

Zoals gezegd: die motor is de beleving. Nu valt er veel voor de 130i te zeggen, want de besturing is prettig en deze generatie 1 Serie heeft achterwielaandrijving. Het is alleen niet echt een auto die er maximaal gebruik van maakt, zeg maar. Veren, dempers, grip: het schiet allemaal een beetje te kort. Gelukkig hebben wij in deze serie laten zien wat je ervan kan maken. De prestaties daarentegen zijn anno 2023 nog heel erg adequaat. Dit zijn nog altijd snelle auto’s waarmee je mensen kan verassen. Het verschil in rijden met een M Sport-uitvoering is minder groot dan je zou denken: de sportstoelen en het sportonderstel kun je ook op een non-M-Sport krijgen en zijn wel aanraders.

Kosten BMW 130i

Verbruik: 1 op 9,93

Brandstofkosten: € 262

Gewicht: 1.385 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 74

Verzekering: € 45

Totale kosten: € 382

Onderhoudsprognose

BMW’s staan niet bekend om hun lage onderhoudskosten. Dat wil niet zeggen dat de 130i een onbetrouwbare auto is. Ze zijn nu minimaal 15 jaar oud (want je wil een youngtimer), dus zit je met een oude auto met veel bijzondere techniek. Dat is onderhoudsgevoeliger en nooit goedkoop. Dat gezegd hebbende, die indirect ingespoten N52B30-motor is een tikkeltje ouderwets, maar wel goed. Check voor alle aandachtspunten ons 130i E87-aankoopadvies:

Afschrijvingsprognose

Dit is afhankelijk van twee dingen: onderhoud en uitvoering. Een zeer nette M Sport met alle M Performance-goodies kost tegenwoordig nog 20 mille. Het is vooral belangrijk dat je een nette auto vindt. Indien je deze je netjes kunt bijhouden, zit het qua afschrijving wel snor. Lees: de verkooprijs zal ongeveer gelijk blijven.

Audi A3 Sportback 3.2 quattro (8PA)

€ 12.500

2008

130.000 km

Wat is het?

Net als de BMW 1 Serie een gewone chique C-segment hatchback met toevallig een zescilinder aan boord. Het is de Golf R32-techniek, maar dan met een mooie jas. Het karakter is ook meer comfortabel en capabel dan heel erg sportief. In tegenstelling tot de Golf R32, bleef de Audi A3 met deze motor ietsje langer in productie (tot 2009) en werd deze naast de sportievere S3 geleverd.

Hoe rijdt het?

Heel relaxed en heel ‘duur’. Dit interieur was misschien wel het hoogtepunt van Audi’s compacte middenklasser. Zeer verzorgd en van een hoge kwaliteit. Het is geen vingervlugge hot hatch die je de bocht in smijt, alhoewel de auto best wat kan hebben. Het is een quattro, dus je kan onder alle omstandigheden uit de voeten. Daarnaast is het een typische Audi met zeer fijne sportstoelen en een puike zitpositie. De motor klinkt heerlijk en is serieus krachtig. Die 250 km/u haal je met gemak.

Kosten: Audi A3 3.2

Verbruik: 1 op 9,67

Brandstofkosten: € 269

Gewicht: 1.550 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 82

Verzekering: € 50

Totale kosten: € 401

Onderhoudsprognose

Het is een Golf! Dus dat is lekker goedkoop! Toch? Niet helemaal. Er is veel bijzondere techniek aan boord, denk aan die VR6-motor, de DSG bak en de vierwielaandrijving. Dat heeft allemaal zorg, aandacht en onderhoud nodig (lees: geld). Veel onderdelen zijn nog prima te vinden en iedereen kan er bij wijze van spreke aan sleutelen. Bekijk vooral het A3 8PA aankoopadvies:

Afschrijvingsprognose

De A3 3.2 is een auto die een beetje onder de radar is gebleven. Ze lijken ietsje goedkoper te zijn dan de 130i’s. Die ingetogen uitstraling is overigens ook zijn kracht, want niemand ziet het eraan af dat je met zo’n dikke auto onderweg bent. Dat gezegd hebbende, je zal er wel ietsje op afschrijven, doch niet veel.

Mini Clubman John Cooper Works (R55)

€ 12.950

2008

120.000 km

Wat is het?

In de vraagstelling drong heel erg het ‘Mini’-aspect tot ons door. In principe kun je terecht bij dit merk, maar niet voor de traditionele Mini. Gezien de wensen en eisen lijkt een Mini Cooper S 5-deurs het beste aan te sluiten, maar die zijn te jong en te duur. Je kan dan kiezen tussen de Mini Countryman of Clubman. De eerste is meer een crossover, de tweede is een Mini met een beetje meer. Het is niet alleen een extra deurtje ten opzichte van de standaard-Mini, maar ook extra wielbasis en overhang achter. Het zijn aanzienlijk ruimere en praktischere auto’s, maar in dit overzicht is dat relatief natuurlijk. Ten opzichte van een driedeurs Mini is alles ruim en praktisch.

Hoe rijdt het?

Hilarisch. Niets is leuker dan een auto die relatief licht is. En de Mini is heel erg licht. Dus je hebt met de 1.6 motor al meer dan voldoende power onder de kap. Maar het leukste zijn natuurlijk de bochten. De Mini heeft veel grip op de vooras en blijft maar insturen. Alleen als je als een idioot op het gas gaat staan, schaatst deze wel een beetje. In vergelijking met de reguliere Cooper S is de Clubman wel ietsje rustiger en milder qua reacties.

Kosten Mini Clubman JCW

Verbruik: 1 op 11,63 km

Brandstofkosten: € 224

Gewicht: 1.180 kg

Motorrijtuigenbelasting: €56

Verzekering: € 40

Totale kosten: € 320

Onderhoudsprognose

Nou, maak je borst maar nat. Dit zijn namelijk zeer onderhoudsgevoelige auto’s. De N14-viercilinder is namelijk niet de meest degelijke motor ooit gebouwd. Natuurlijk zijn er voldoende bedrijven die je weer op weg helpen, maar deze motoren zijn bijkans gemaakt van glas. Ze zijn nu wel op een leeftijd dat ze óf in de soep gelopen zijn óf dat er altijd groot onderhoud is gepleegd. De N18-motoren zijn betrouwbaarder, maar die vind je nog niet als youngtimer (kwam pas vanaf 2010 bij de S, JCW nog later). Bekijk ook het complete uitgebreide Mini Clubman R55-aankoopadvies.

Afschrijvingsprognose

Over het algemeen zijn Mini’s goede handel. Iedereen vindt ze leuk en zelfs de 20 jaar oude exemplaren van de reguliere Mini zijn nog steeds in trek. De Clubman is ietsje specifieker, maar dat is ook positief: ze zijn ietsje praktischer. Ook hier geldt dat een goed onderhouden auto aanzienlijk meer waar is. Het internet is vrij duidelijk over de valkuilen bij deze auto.

Yolo: Toyota Blade Master G (E154)

€ 14.990 (Duitsland, handelaar)

2008

80.000 km

Wat is het?

Een heel bijzondere auto! Het is een youngtimer, het is een snelle hatchback, het is een zescilinder én het is de krachtigste van het stel! In principe is het de Toyota Auris, maar dan de premium Japanse versie ervan. In Japan is Toyota al premium, dus geen Lexus-badge. Het meest bijzondere is de motor, dit is namelijk de 3.5 V6 uit de Lotus Evora! Althans, de 3.5 V6 die Toyota levert aan Lotus en ook gebruikt in een hoop eigen modellen (en die van Lexus).

Hoe rijdt het?

Geen idee, want we hebben er nog nooit in gereden. De Toyota Auris is een prima hatchback, maar zet je sokken niet echt in vuur en vlam. Zo’n V6 zal zeker helpen. De motor is wel altijd gekoppeld aan een automaat. Het is zeker niet een sportieve trackday-only hot hatch, maar meer een luxe snelle hatch, net als de Audi A3 en BMW 130i.

Kosten Toyota Blade

Verbruik: 1 op 9 (schatting)

Brandstofkosten: € 289

Gewicht: 1.480 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 82

Verzekering: € 70 (schatting)

Totale kosten: € 441

Onderhoudsprognose

Het is een Toyota, dus je zit wel safe. Ondanks dat de Blade nooit in Nederland geleverd is, kennen we de Auris en de V6 wel. Dus onderdelen hoeft niet zo’n probleem te zijn. Beide staan oo bekend als zeer betrouwbaar.

Afschrijvingsprognose

Niemand kent het, dus doorverkopen is lastig. Het is een rechtsgestuurde auto, maar dat heeft ook voordelen. Het is geweldig als je telkens de auto in en uit moet stappen bij het schoolplein,

Maar ga er dan ook zeker niet de volle 15 mille uitgeven om zo’n auto binnen te halen. Er zal uiteindelijk altijd wel een liefhebber voor zijn, maar de andere drie auto’s zijn juist de andere kant van het spectrum qua ‘courantheid’.

Conclusie youngtimer Hot Hatch

Om heel eerlijk te zijn is er géén enkele goede auto die voldoet aan ALLE eisen. Ja, een Chrysler PT Cruiser Turbo, maar dat lijkt niet echt te zijn wat je zoekt. Van de auto’s in dit overzicht lijkt de Audi de beste optie te zijn: veilig, betrouwbaar, fraai en degelijk. De BMW is op papier leuker, maar vereist wat modificaties.

De Mini is fun, maar wellicht al iets te krap en dan moeten die kinderen nog groeien. Maar als we heel eerlijk mogen zijn, laat het youngtimer Hot Hatch aspect varen en zoek een leuke Mini Clubman van de F56-generatie. Die auto lijkt namelijk jullie op het lijf geschreven. En ja, je bent dan, 5 mille boven budget kwijt voor een Cooper S-uitvoering, maar dat lijkt de beste keuze te zijn.