Peugeot 107 (2005-2014) – occasion video & aankoopadvies

Zuinig, niet te duur qua aanschaf, maar ook klein en fijn? Met de 107 koop je basisvervoer dat hopelijk redelijk betrouwbaar is.

Het was een gezamenlijk project van Peugeot, Citroën en Toyota aan het begin van dit millennium: zij gingen de volgende kleine stadsauto maken. In 2005 is de ontwikkeling klaar en komt de drieling 107, C1 en Aygo op de markt. De carrosserieën zijn gelijk, ze gebruiken dezelfde 1 liter driecilinder benzinemotor of Franse 1.4 diesel. Dat laatste blok is overigens niet of nauwelijks te vinden in Nederland.

Het drietal rolt gezamenlijk van de band in lagelonenland Tsjechië. Qua motoren was er weinig keuze, maar qua carrosserie wel: er zijn zowel 3- als 5-deurs uitvoeringen van alle modellen beschikbaar. Alleen Peugeot verkocht er al een slordige 800.000, dus een succes was het wel.

Aanbod op Autotrack

Zoals je verwacht bij dit soort budget knallers van een bekend merk, is het aanbod enorm. Van de Peugeot 107 staan er dik 700 te koop, van de zustermodellen Aygo en Citroen C1 ook nog eens zo’n zelfde aantal. Echt duur kun je het ook niet maken, een exemplaar van het laatste bouwjaar die bij de dealer staat en alle opties heeft, kost maar zo’n 8 mille. Exemplaren met meer ervaring zijn er vanaf zo’n 2500 euro.

Alternatieven

Citroen C1

Toyota Aygo

Volkswagen Up!

Een fiets of de bus.

Aandachtspunten

Aandrijflijn

Controleer de waterpomp. Deze ging soms al na drie jaar lekken, wat uiteindelijk kan zorgen voor een oververhit blok als er teveel koelvloeistof wegloopt.

Ook gevoelig voor lekkage: de koppeling van de auto’s voor t/m 2009. Als er water bij de koppeling komt slijt deze harder. Er is een recall geweest, maar check of deze ook is uitgevoerd. Vanaf 2009 werden er grotere, stevigere koppelingen gemonteerd.

Na 100-150k km’s is de koppeling ook vaak aan vervanging toe, dus controleer tijdens de proefrit hoe die aanvoelt.

Uitlaten zijn gevoelig voor roest, soms vallen de achterdempers al binnen twee jaar onder de auto vandaan. Met wat laswerk is het goedkoop aan te pakken.

De halfautomatische transmissie kan nog wel eens in storing schieten waarna de auto niet meer start.

Bij hogere kilometerstanden kan het blok olie gaan gebruiken en er zit maar weinig olie in het carter: regelmatig peilen is handig.

Carrosserie en interieur

Check of de bekleding droog en schimmelvrij is. Het rubber wat rondom het derde remlicht zit, wil nog wel eens lekken.

De achterklep is vrij fragiel. Stevige wind kan de klep omvouwen en blijvend beschadigen.

De lijm van de achterramen van de vijfdeurs variant verliest zijn kracht na verloop van tijd, met als gevolg dat de ruiten uit de deur vallen.

Auto’s zonder centrale vergrendeling hebben soms last van uitgesleten portiersloten.

Elektronica

Het komt ook voor dat het contactslot de sleutel niet herkend, waardoor de motor niet aanslaat. De reservesleutel is dan de enige oplossing.

Het ging om een budgetauto: de 107 had niet standaard de beschikking over zaken die we tegenwoordig onmisbaar achten, zoals airco en centrale vergrendeling. Wees je hiervan bewust als je gaat shoppen. Zeker airco is erg fijn en maakt inruil later een stuk makkelijker.

