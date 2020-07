‘Opvolger Alpine A110 krijgt BMW-motor’

Gaat het toch nog goed komen met Alpine?

Dat BMW en Alpina samenwerken weten we wel, maar het schijnt dat BMW nu ook de handen ineenslaat met Alpine. Dit zou bijzonder goed nieuws zijn, want er zijn veel vraagtekens bij het voortbestaan van het Franse sportwagenmerk.

Het Renault-concern in zijn geheel zit momenteel in financieel zwaar weer. Ze moeten daarom bij de overheid aankloppen voor geld, veel personeel ontslaan en fabrieken sluiten. Een sportwagenmerk erop na houden lijkt niet in dit rijtje te passen. Daar komt bij dat de Alpine-fabriek in Dieppe op termijn gesloten zal worden.

Dit alles belooft dus weinig goeds voor de toekomst van het merk, dat in zijn huidige vorm nog maar vier jaar bestaat. Uiteraard profiteren ze wel van een geschiedenis die veel verder teruggaat. Het is echter zeker niet alleen de naam die het doet: met de A110 heeft Alpine gewoon een geweldig leuke auto neergezet.

Het zou daarom doodzonde zijn als Alpine alweer op de fles gaat. Gelukkig is er positief nieuws. Het Franse La Revue Automobile zegt namelijk dat Alpine een overeenkomst met BMW gesloten heeft. Dit zou dus betekenen dat er wel degelijk plannen zijn voor een opvolger van de A110.

Volgens het Franse magazine gaat BMW Alpine van motoren voorzien. Het zou gaan om het B48-blok. Deze vier-in-lijn turbomotor kennen onder meer uit de Mini. Het vermogen van dit blok loopt uiteen van 181 pk tot 301 pk. Deze laatste variant ligt in de M135i en de Mini John Cooper Works GP.

De A110 wordt momenteel aangedreven door een geblazen viercilinder van Renault zelf. Deze produceert 252 pk in de normale A110 en 292 pk in de S. Dit blok is ook te vinden in de Mégane RS. Het voortbestaan van dat model is ook onzeker. Misschien kan de samenwerking met BMW dus ook de redding betekenen van Mégane RS.

Bron: La Revue Automobile