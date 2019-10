Zandvoort wordt beter door komst Formule 1, ook voor het milieu!

Dat is ook een manier om er naar te kijken.

De GP van Nederland houdt de gemoederen bezig. Het is nog niet makkelijk om het hele circus deze kant op te krijgen. Zo was er de discussie over hoe je de rugstreeppad en de zandhagedis beschermt, of je daarom daar wel mag bouwen, et cetera. Dat mag dus nu. Is daarmee alle heisa opgelost? Nee, er moet nog het één en ander gebeuren.

Wie echter de situatie zonnig in ziet, is Jan Lammers. Iemand die als één van de hoofden bij het uitvoeren van het project zit, die ziet natuurlijk elke ‘ja’ zonnig in. In een interview met De Telegraaf zegt Lammers echter dat het niet alleen wishful thinking is. Een GP in Zandvoort kan beter zijn voor het circuit en de omstreken. Zelfs durft hij te zeggen dat het beter is voor het milieu.

Om mee te beginnen, iets wat sowieso het streven is voor de Dutch GP is de meest groene GP op de kalender zijn. Dat is sowieso een nobel streven, dus moet je alles uit de kast halen. Lammers zegt dan ook dat constructieve feedback van milieuorganisaties goed is om mee te nemen. Onder de noemer ‘milieuorganisatie’ wil de autofanaat en pro-Zandvoorter nog wel eens alles wat zij zeggen bestempelen als gezeik, maar dat is onterecht. Het milieu is belangrijk en eigenlijk zijn wij autofreaks daar per definitie een doorn voor in het oog.

Maar is dat wel zo? Volgens Lammers heeft de GP nog veel andere voordelen, naast dat het goed is voor het milieu. Zoals al gezegd is er een hoop overleg met de milieuorganisaties, wat resulteert in groene oplossingen. Ook de infrastructuur – met name de treinverbinding – wordt beter en door de wet van de remmende voorsprong zullen ook zulke maatregelen een positieve invloed hebben op het milieu. Onthoud ook dat een beter werkende trein niet alleen tijdens het GP-weekend handig is: ze halen het nieuwe spoor uiteraard niet weg als het GP-weekend afgelopen is. VOor Zandvoort en de omliggende gemeentes heeft dat ook veel voordelen.

Kortom: Lammers durft te stellen dat ook mensen die helemaal niks met de GP te maken hebben, profijt hebben van de veranderingen. Een moderner Zandvoort voor iedereen. Dat wil je toch?