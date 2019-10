Deze 911 Cabrio is stiekem toch een sleeper

Hij is véél sneller dan je zou verwachten.

Het is een term die we te vaak gebruiken: sleeper. De Britten noemen het een Q-Car. Het gaat om een auto die er absoluut niet snel uit ziet, maar het wel is. Een Mercedes-AMG C63S Estate is géén sleeper: flinke uitlaten en enorme velgen met jetsers van remmen erachter maken duidelijk wat de intenties van de auto zijn.

Een echte sleeper is dan een gare 190 E waar een 500 pk sterke V8 in gelepeld is, bijvoorbeeld. Wat dat betreft is de Porsche die je op deze afbeeldingen ziet in die zin géén sleeper. Er bestaat immers niet zoiets als een langzame 911. Zeker bij de 997-generatie is er vrij weinig reden tot klagen. De minst sterke uitvoering levert al 325 pk.

Toch is dit wel een beetje een sleeper, want het gaat ook een beetje om het verrassingseffect. Van deze auto verwacht je dat die 0-100 km/u in zo’n 5 seconden doet en een topsnelheid haalt van 280 km/u. Welnu, deze 911 is véél sneller. Onder de kap treffen we namelijk niet de standaard 3.6 liter boxermotor aan, maar het Mezger-blok uit een 911 GT2 RS, goed voor 620 pk. Vervolgens is die GT2 RS motor ook nog eens gekieteld naar 680 pk! Een standaard GT2 RS gaat in 3,5 seconden van 0-100 km/u en haalt 335 km/u. Dat zal met deze 911 ook wel gaan lukken.

Het mooiste is: je ziet er niets aan af. Het is gewoon een zilvergrijze 911 Carrera zonder ‘S’ Cabriolet, de senioren-uitvoering, zeg maar. Je kan een in principe elke standaard 911 enorm verrassen met deze anabolen-Carrera. Het werk is uitgevoerd door de Duitse firma 9FF, die zich wel vaker bezighoudt met extreme tuningsprojecten. Qua tuning valt het bij deze auto eigenlijk wel mee, want de motor levert in standaardtrom al 620 pk. Dus naast supersnel zal de betrouwbaarheid ook redelijk in orde zijn. De prijs valt eigenlijk wel mee, want voor 72.500 euro rijd je weg in een van de snelste cabrio’s van Nederland. De advertentie kun je hier bekijken.