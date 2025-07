Daar zouden we weleens een rondje mee willen maken.

De Kosovaarse zangeres Dua Lipa is niet vies van een ”samenwerking” met een automerk. Versta onder samenwerking: de zangeres krijgt geld, de fabrikant mag haar hoofd gebruiken. Ze maakte al eens een deal met Jaguar, maar nu is ze gekoppeld aan Porsche. Ze ging al eens langs bij het Experience Center om zich te laten fotograferen. Dat beviel blijkbaar wel want de samenwerking heeft een vervolg gekregen.

Bij de Formule 1 Grand Prix van Monaco had Porsche een cadeautje voor Dua Lipa: haar eigen samengestelde auto. Het betreft een Porsche 911 (992) GT3 RS die de ”Dua Lipa Rennstall GT3 RS” wordt genoemd. Om de primeur te vieren, mocht ze in de Porsche meerijden op het smalle stratencircuit.

Het exemplaar werd eind februari 2024 gebouwd en in de kleur Artic Grey gespoten. Er kwam een Weissach-pakket op en natuurlijk de Dua Lipa-kleurstelling. Alsof de GT3 RS nog niet genoeg aandacht trekt, koos de zangeres voor een mix van turquoise met rode, gouden en donkergroene spiralen.

Nog even omdat ze zo lekker zijn, de cijfertjes die bij de 992 GT3 RS horen. Achter de cabine ligt een 4,0-liter zescilinder boxermotor die tot 9.000 tpm doorstamt en een machtige 525 pk naar de achterwielen stuurt via een zeventraps PDK-transmissie. Na 3,2 seconden kun je aan de 100 km/u zitten en de topsnelheid is 296 km/u.

De auto van Dua Lipa kan van jou zijn!

Heel lang gaat de superster niet genieten van haar zelfsamengestelde 911-raceauto voor de openbare weg. Ze heeft ervoor gekozen om de Porsche te veilen voor het goede doel. De opbrengst van de veiling gaat naar de Sunny Hill Foundation. Dit is de liefdadigheidsinstantie die Dua Lipa zelf oprichten. Met deze stichting helpt ze mede Kosovaren die een carrière in de kunst- en/of cultuursector nastreven.

De veiling wordt gehouden in Stuttgart door RM Sotheby’s op 31 juli. Het veilinghuis hoopt uiteraard een mooi bedrag op te halen voor het goede doel. Sotheby’s schat in dat er meer dan € 400.000 wordt betaald voor de 911 van Dua Lipa. De Nederlandse vanafprijs begint bij € 364.800. ’t Is maar dat je het weet…