Dua Lipa pakt record dankzij Jaguar

Toch sympathiek van die Britten.

We leven in andere tijden qua muziek en auto’s. Helaas zijn dat juist net de twee grote hobby’s van ondergetekende. Daarom is het ene bericht wat makkelijker te verwoorden dan het andere. Zittend in een oude Porsche 928 met Stevie Ray Vaughan op de Becker stereo: ja, graag! Een elektrische Jaguar I-Pace en een Dua Lippa? Geen idee hoe die ervaring is, het zal de leeftijd wel zijn.

Feit blijft wel dat Dua Lippa met dank aan Jaguar een record heeft weten te halen, zo weet Jaguar te melden op de dag dat ‘Rumours’ van Fleetwood Mac precies 42 jaar oud is. Terug naar Dua Lipa. Het nummer ‘Want To’ van haar is namelijk officieel het meest geremixte nummer aller tijden. Het nummer is gecreëerd met behulp van software die Jaguar heeft ontwikkeld. Jaguar heeft dat kunnen doen naar aanleiding van haar rijgedrag. Via een special app konden muzikanten smartphoneverslaafden het nummer bewerken.

Met die app was het mogelijk om een miljoen verschillende remixes te maken, waarbij er gekozen kon worden tussen verschillende genres en tempo’s. Alles stond dus van te voren klaar, je hoefde alleen maar aan te vinken. In totaal zijn er maar liefst 80.000 verschillende remixes gemaakt. Of deze allemaal als auto-alarm zijn te downloaden voor de I-Pace is niet bekend, maar lijkt ons wel toepasselijk.