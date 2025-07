Volvo in de problemen door nieuwe elektrische modellen!

De afschrijving begint wel heel vroeg bij de nieuwste EV’s van Volvo.

Volvo heeft lang lachend kunnen neerkijken op dochtertje Polestar. De oude sportdivisie van Volvo had problemen met de achteruitkijkcamera, de Polestar 4 en het op tijd leveren van een model. Inmiddels raakt ook Volvo in de problemen, mede dankzij leveringsproblemen.

Het nieuwe elektrische vlaggenschip, de EX90, kwam namelijk veel en veel later dan gepland. Om niet nog verder achter te lopen op de planning gooide Volvo de EX90 maar in de verkoop en kwam het later met een upgrade voor de software. Hierna werd ook de productie opgeschaald. Nu verandert Volvo het financiële verwachtingspatroon voor de EX90, omdat er door de vertraging extra ontwikkelingskosten zijn gemaakt.

Nog meer tegenslag

Vervolgens bedacht een blondharige president om de wereldeconomie op te schudden met importheffingen. Ook de Trump Tarrifs hebben financiële gevolgen voor de Zweeds-Chinese autofabrikant. De EX90 kan bijvoorbeeld niet met winst verkocht worden in de VS. En dat terwijl de grootste Volvo juist een geschikte auto voor dat land moet zijn. Hoeveel geld Volvo verliest per EX90-verkoop is onbekend.

Om dezelfde reden komen ook de winstmarges op de aller-allernieuwste Volvo onder druk te staan. We hebben het dan over de ES90. Daarom stelt Volvo-baas Frederik Hansson nu dat de verwachtingen nodig moeten worden bijgesteld: ”We hebben de volumeverwachtingen voor deze twee modellen opnieuw beoordeeld. Dit heeft geresulteerd in een lagere dan geplande winstgevendheid over de levenscyclus.”

Volvo schrijft 1 miljard euro af

”In het licht van het bovenstaande kondigt Volvo Cars vandaag aan dat het in het tweede kwartaal van 2025 een eenmalige niet-geldelijke afschrijving van SEK 11,4 miljard zal boeken”, schrijft het merk. Zo’n afschrijving houdt in dat de waarde op de balans wordt verminderd met 11,4 miljard kronen. Omgerekend is dat ruim € 1 miljard. Van dat bedrag zal 800 miljoen euro effect hebben op de nettowinst.

Hoe moet dat nu verder?

Volvo draait de vervelende tegenslag om naar een investering voor de toekomst. Deze investering moet goedgemaakt worden met de volgende potentiële verkooptopper: de EX60. Dit model moet ”aanzienlijke kostenbesparingen en prestatieverbeteringen opleveren”. We zijn benieuwd.