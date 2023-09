Zeekr 001 FR met 1.265 pk wil Tesla’s slopen

En ja, dat betekent dat de Zeekr 001 FR op papier krankzinnig snel is met zijn 1.265 pk.

Geely heeft genoeg te bieden qua auto’s momenteel. Mocht je in Nederland een beetje bang zijn voor de Chinese invasie, dan kun je met een Volvo alsnog deels Chinees rijden. De platforms van Volvo worden gedeeld met meerdere automerken die je hier nu kunt krijgen, waaronder Lynk & Co en Zeekr. Van die laatste werd laatst bevestigd dat wij die als eerste krijgen in Europa. Het moet een soort premium EV-merk worden met potente stijlvolle auto’s. Zeekr zelf lijkt vooral één merk in het vizier te hebben.

Zeekr 001 FR

Ze geven het zelf toe: de Zeekr 001 FR heeft zijn pijlen gericht op de Tesla Model S Plaid. Deze gloednieuwe elektrische kruisraket wordt de extreme performance-versie van de Zeekr 001. En extreem is ‘ie zeker.

Exterieur

De styling werd al een beetje verklapt in een recente teaser. De Zeekr 001 FR is uiteraard gebaseerd op de 001, maar dan met allerlei extra zaken. Koolstofvezel bumpers en splitters rondom, grote velgen om grote remmen te huisvesten en zelfs een aardig forse achterspoiler. Genoeg aerodynamica en downforce om van het circuit het tweede thuis te maken van de 001 FR.

Specs

De Zeekr 001 FR zit vol met bere-interessante technologie wat betreft de motoren en accu’s. Het accupakket meet 100 kWh en heeft een elastische binnenlaag om efficiënter gekoeld te kunnen worden. Laden kan pijlsnel dankzij een 800 volt-architectuur: van 10 naar 80 procent in 15 minuten. De FR heeft voor elk wiel één motor en die motoren hebben een koolstofvezel behuizing. Ze draaien trouwens tot wel 20.620 toeren per minuut.

Allemaal leuk en technisch, maar wat levert het op? Zoals we al hebben verklapt levert het 1.265 pk op. Dat is 245 meer dan een Tesla Model S Plaid. Het aantal Nm van 1.280 valt dan weer mee, dat is juist 140 stuks minder dan een Plaid. Opvallend genoeg zijn daarom de prestaties vrijwel identiek: de Zeekr 001 FR kan naar 100 sprinten in 2,07 seconden. De koek is op bij 280 km/u.

Torque Vectoring

Middels de ondertussen bekende torque vectoring-technologie kan de Zeekr 001 FR goed omgaan met de verdeling van dit gargantueske aantal pk over de vier wielen. Zo kan de 001 FR volgens het merk ook nog goed de bocht om met een maximale kracht van 1,4 G. Volgens Zeekr is de auto ‘zo responsief als een Formule 1-auto’. Dat is een erg boude claim. Wel leuk: net als bijvoorbeeld een Hummer EV kan de Zeekr 001 FR om zijn as draaien door twee wielen te bekrachtigen.

Onderstel

Zeekr is bloedserieus om van de 001 FR een circuitauto te maken. Daarvoor is de hulp ingeschakeld van zeer serieuze bedrijven. KW heeft de vering verzorgd, in ieder geval de raceauto-waardige schokdempers. De remklauwen met 10 zuigers voor (en 4 achter) komen van AP Racing en zitten rond Brembo carbonkeramische schijven, 420 mm (410 mm achter) groot! De 265 mm brede banden (295 mm achter) zijn van ‘een merk’ volgens Zeekr, maar als we de door hen gestuurde afbeelding mogen geloven zijn het Pirelli P Zero’s. Die zitten rondom speciale gesmede 22 inch velgen. We wilden zeggen met centerlock-bout, maar het zou net zo goed een kapje kunnen zijn waarachter ‘gewoon’ vijf bouten schuil gaan.

Softwarematig maakt de Zeekr 001 FR gebruik van een Snapdragon-chip, die je kent van verschillende smartphones. Deze zorgt ervoor dat het centrale scherm alle info goed kan delen. Je hebt een circuitmodus en een driftmodus, in die laatste kan de auto veel kracht naar de achterwielen sturen. Ook heb je een ‘overclocking’-modus waar de auto al zijn kracht kan inzetten om die volle 2,07 seconden naar de 100 te realiseren. De auto ‘benadrukt dan het gevoel van naar achter gedrukt worden alsof je een Formule 1-coureur bent’.

Kopen?

Je kunt op de website van Zeekr een reservering doen, maar dat is in het Chinees. Je wordt dan doorgestuurd naar een website waar wij even voorzichtig gaan doen met onze gegevens invullen. Wat de 001 FR gaat kosten en wanneer hij naar Europa komt, houd je dus nog even tegoed van ons.