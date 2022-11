Zeekr 009 is de tofste luxe bus met 550 pk!

De Zeekr 009 eindelijk een elektrische auto voor roadtrips!

Kennen jullie Zeekr nog? Dat is een een Chinees merk dat zich specialiseert in Elektrische auto’s. Daar zijn er een hele hoop van tegenwoordig. De nieuwe merken schieten als paddenstoelen uit de grond. In sommige gevallen zitten er echt toffe merken tussen. In dit geval gaat het om Zeekr, dat is onderdeel van de Geely Group, waartoe ook merken als Lynk & Co, Geely, Volvo, Polestar en Lotus behoren. Dat is best een aardig groepje je dus, zeker nu Zeekr er bijkomt.

De Zeekr 001 kwam al een keertje voorbij, een soort Porsche Panamera Sport Turismo-esque shooting brake, maar dan elektrisch. Die auto heeft ondertussen al het wereldkampioen driften verbeterd, met een snelheid van meer dan 200 km/u. Nu is het tijd voor nummer 2 en dat is de Zeekr 009. Het is een luxe bus en daardoor waanzinnig cool.

Futuristusche bus

Een crossover of SUV per definitie niet cool, maar deze bus doet er een flinke schep bovenop. Qua idee lijkt doet de Zeekr 009 denken aan de Hyundai Staria. Dus een extra luxe, fraai, dikke en futuristische bus. Een bus die omarmt dat ‘ie een bus is, daar is het ook fout gegaan voor de Renault Espace, die probeerde te veel een crossover te zijn. Mensen die een Espace willen, willen een Espace en geen crossover. Die mensen kopen namelijk, je raad al, een crossover.

Enfin, voor mensen die de Espace missen is dit een topper. De auto is in Zweden ontworpen onder regie van Stefan Sielaff (ex-Audi). De Zeekr 009 is 5,21 meter lang, 2,02 meter breed en 1,87 meter hoog. De wielbasis is een zeer vorstelijke 3,20 meter. En ja, het apparaat is extreem zwaar: 2.830 kg. Dat is aan de andere kant lichter dan de nieuwe Rolls-Royce Spectre, die aanzienlijk krapper is.

Zes stoelen voor Zeekr 009

De moderne bus heeft zes fauteuils waar Robert Doornbos reclame voor zou willen maken. Klaptafels, 15,6 inch schermen, nappaleder en een speciaal communicatiesysteem om met elkaar te communiceren (naast schreeuwen) zijn allemaal aanwezig. Om te zorgen dat je lekker comfortabel onder weg bent, zijn de dempers elektromagnetisch en wordt de hoogte automatisch aanpas middels (optionele) luchtvering. Hierdoor zit je als bestuurder altijd lekker recht.

De Zeekr 009 is voorzien van twee elektromotoren, eentje op de vooras en eentje op de achteras. Gezamenlijk zijn ze goed voor 400 Kw (dus 544 pk). Daarmee kun je van 0-100 km/u sprinten in 4,5 seconden. Heel erg leuk, maar dat elektrische auto’s vlot van hun plaats komen, is niet meer bijzonder.

Hoe ver kun je ermee op een volle lading? Nou, heel erg ver! Er zit namelijk een accupakket in van 140 kWh. Volgens de CLTC moet je namelijk 822 km ver kunnen rijden! Wat de WLTP gaat worden, geen idee. Productie staat gepland voor 2023.

