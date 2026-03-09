Zeekr maakt X stuk bruikbaarder dan voorheen

Zweeds design zorgt ervoor dat er ineens meer in de auto past, hij sneller kan laden meer vermogen heeft.

Waar een beetje Zweedse ingeniositeit wel niet goed voor kan zijn. In het geval van Zeekr, dat het hoofdkantoor in Malmö heeft, maar de auto’s in China bouwt, levert dit Zweedse design in ieder geval 47 liter extra bagageruimte en een skiluik op in het interieur van de Zeekr X op. Dit komt als onderdeel van een modelupdate die in mei van dit jaar wordt doorgevoerd.

De gouden batterij

Aan de buitenkant wordt overigens niets aangepast aan de X. Dat is blijkbaar al Zweeds genoeg. Aan de onderkant vinden wel de hoognodige veranderingen plaats. Daar komt de Chinese kant van de autobouwer naar boven met onder meer de zelf ontwikkelde ‘Golden Battery’.

Dit 61kWh-metend LFP-accupakket stelt de X Long Range instaat om met maximaal 230 kW te laden. Een aanzienlijke verbetering tegenover de 150 kW die het huidige model aan kan tikken. Volgens Zeekr kan de X in 18 minuten van 10 naar 80 procent laden.

Vermogen stijgt, de prijs ook?

Voor het zowel de Long Range als de Privilege staat er nog een extra update in de planning in de vorm van meer vermogen. Beide auto’s krijgen er 68 pk bij, waarmee het nieuwe vermogen op 496 pk uitkomt. Daarmee heeft de Privilege slechts 3,7 seconden nodig om vanuit stilstand naar de 100 km/u te sprinten.

Zoals gezegd start Zeekr in mei 2026 met de levering van de nieuwe X. Het heeft het ook over ‘minimale prijswijzigingen’. Al weten we nog niet wat deze zullen gaan zijn.