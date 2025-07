Nieuwe topversie van Zeekr is niet voor Volvo-klanten

Maak kennis met de Zeekr 001 Sport Edition.

De traditionele Volvo-klant is niet zo van het uiterlijk vertoon. Felle kleuren en zwarte velgen zijn aan hen niet besteed. Laat dat nou precies zijn waar het om draait bij de 001 Sport Edition, van Volvo’s zustermerk Zeekr. Die mikt dus duidelijk op een andere doelgroep.

Er was al een serieuze sportversie van de Zeekr 001 in de vorm van de FR. Die ging echter aan onze neus voorbij. In plaats daarvan krijgen we nu een goedmakertje in de vorm van de Zeekr 001 Sport Edition. Deze is volgens Zeekr “geïnspireerd op het circuit, gebouwd voor de weg.”

Dat klinkt veelbelovend, maar de Sport Edition moet het vooral hebben van zijn uiterlijk. Dat begint met een opvallend kleurtje: Speed Orange. Mocht je dat te heftig vinden, dan kun je ook gewoon kiezen voor saai zwart of grijs.

De Sport Edition onderscheidt zich verder met een carbon spoiler (naast de spoiler op het dak), carbon spiegelkappen, oranje remklauwen en zwarte 22 inch velgen. Normaalgesproken zijn we niet zo van de zwarte velgen, maar eerlijk is eerlijk: deze zien er wel tof uit.

De Sport Edition heeft geen extra pk’s, maar dat betekent niet dat het een lullige auto is. Integendeel, deze versie is gebaseerd op de AWD, die 544 pk en 686 Nm levert. Zo misplaatst zijn de flitsende looks dus niet. En nog even voor de praktisch ingestelde mensen: de range bedraagt 585 kilometer.

Al met al is het gewoon een hele dikke bak. De Zeekr 001 Sport Edition is per direct te bestellen in Nederland. Het is nu de nieuwe topversie en daar hangt wel een prijskaartje aan: je mag €72.990 aftikken.