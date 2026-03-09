5 dingen die we hebben geleerd van de GP van Australië 2026

De nieuwe Formule 1 is onderweg. Wat vonden we ervan en wat hebben we geleerd?

In juni 2024 kondigde de FIA de nieuwe Formule 1-regels voor 2026 aan. De F1 zou compleet opnieuw gedefinieerd worden met kleinere, lichtere en simpelere auto’s die leuker zijn om te rijden én het inhalen bevorderen. Sindsdien kijken we uit naar gisteren toen de GP van Australië 2026 een nieuw F1-tijdperk inluidde.

De Grand Prix bleek een prooi voor George Russell, maar daar moest de Brit harder voor werken dan we na de kwalificatie hadden verwacht. De eerste race onder het nieuwe regelement leerde ons een heleboel over hoe de Formule 1 er de komende jaren waarschijnlijk uit gaat zien. De vijf onderdelen die je zeker moet weten heb ik hieronder onder elkaar gezet.

1. Onvoorspelbare auto’s zorgen voor crashes

Nog voor de start van de race konden we onze eerste uitvallers noteren. Nico Hülkenberg kon niet meedoen vanwege een technisch probleem. De andere uitvaller had een wat spectalulaider einde van zijn weekend. In de ronde naar de grid (dus nog voor de opwarmronde) crashte Oscar Piastri.

Het vreemde aan de crash: de coureur kon er zelf vrij weinig aan doen. Hij zegt achteraf: “In feite had ik op het moment van schakelen 100 kW meer vermogen dan gedurende het hele weekend. Toen ik schakelde, begon de motor te slippen, en aangezien ik al op de kerb zat, was het een samenloop van ongunstige factoren…”

Er zat dus een foutje in de elektro-aandrijving. En dat was niet de eerste keer dit weekend. Max Verstappen had een moeilijk te verklaren crash in de kwalificatie. Later blijkt dat er ook bij de Red Bull-aandrijflijn wat mis ging. Er zat een storing in het systeem dat de elektriciteit terugwint. Het systeem schoot in een noodmodus en blokkeerde uit het niets de achterwielen. Nog een stok voor Verstappen om de nieuwe motoren mee te kunnen slaan.

2. Startchaos!

Vervolgens was het weer paniek bij de start van de race. De vijf startlichten branden maar een fractie van een seconde tegelijkertijd waardoor de coureurs verrast worden. Achteraan komt Lawson moeizaam van zijn plek. Alpine-coureur Colapinto weet de zo goed als stilstaande VCARB op het nippertje te ontwijken. Hier ontkomen de beide coureurs, maar bovenal de F1, aan een hele nare botsing.

Vooraan is het vooral Antonelli die niet lekker van zijn plek komt. Hoe anders is de start van de beide Ferrari’s. Leclerc en Hamilton schieten naar voren waarbij de eerste van die twee zelfs aan kop ligt bij het uitkomen van de eerste bocht.

Waar komt deze chaos ineens vandaan? We voorspelden deze problematiek al een maand geleden. Het elektriciteit component dat eerder de turbo deel opspoelen en voor een flitsende start zorgde, is weg. Nu moeten de verbrandingsmotoren hoge toeren halen om goed van de plek te komen. Dat lukt bij Lawson niet.

De Ferrari’s hebben daarentegen een slim trucje bedacht. Hun turbo is een stuk kleiner dan die van de rest van het veld. Daardoor haal je er minder vermogen uit, maar begint de schoep wel eerder met draaien en komt er dus eerder vermogen vrij. Super handig voor bij de start, zo blijkt.

3. ‘Software defined’ auto zorgt voor inhaalgekte

Vervolgens is het gedurende de race niet veel minder chaotisch. Dat heeft ook weer alles te maken met de nieuwe motorregels. Auto’s die binnen één seconde van hun voorganger zitten, krijgen wat extra elektrisch vermogen. Charles Leclerc vergleek dit treffend met de boost-paddenstoel uit Mario Kart. Door dit extra vermogen voor de achterblijver, is de rijder voorop zo goed als kansloos.

De F1 draait dit natuurlijk naar het positieve. Waar we vorig jaar in Australië nog 45 inhaalacties hadden, waren dat er dit jaar 120. Eerlijk is eerlijk: het zorgt voor veel actie op de baan en daar was het allemaal om te doen. Maar kun je dit wel inhaalacties noemen? De coureurs gaven het na een tijdje ook op om nog te verdedigen. Ze weten dat ze vervolgens zelf weer een boost krijgen en de positie kunnen terugpakken.

Ik ben er nog niet helemaal aan uit of ik dit nu heel tof of super vervelend moet vinden. Helpen jullie mij in de reacties hieronder?

4. Mercedes vs Ferrari (en Red Bull?)

Het is na een race nog te vroeg om een absolute titelkandidaat aan te wijzen. Zeker ook omdat het baantje in Melbourne een vreemde eend in de bijt is. In China krijgen we een lange rechte stuk (waar de elektromotor er halverwege al mee kapt door een gebrek aan batterijlading) wat weer voor een nieuwe racedynamiek gaat zorgen.

Als we dan toch een topgroepje moeten vormen, dan hadden Mercedes en Ferrari het het beste voor elkaar. Russell en Antonelli waren vooral in vrije lucht enorm snel (zie de kwalificatie) maar Hamilton en Leclerc konden het tempo tijdens de race prima bijbenen. Het jammere: Ferrari verzuimt om één of beide auto’s naar binnen te halen bij een gele vlag en zo tijd goed te maken tijdens een pitstop. Het blijft toch het team uit Maranello hè.

Ik zou Red Bull nog niet uitvlakken voor een gooi naar het kampioenschap. Verstappen had dus botte pech bij de kwalificatie, maar teammaat Hadjar zette zijn RB22 toch maar mooi op de derde plaats. Tijdens de race viel hij uit met een motorprobleem terwijl Verstappen van achteren kwam en als zesde eindigde. Er is nog zeker geen man overboord bij de energiedrankjesmaatschappij.

5. F1-rookie is een fijne toevoeging

De handen mogen ook op elkaar voor de enige F1-nieuwkomer onder de coureurs van dit seizoen, Arvid Lindblad. De nog maar achttienjarige Brit maakte (anders dan zijn teamgenoot) een geweldige start en liet meteen zien uit welk racehout hij gesneden is. Hij schroomde niet om stevig te verdedigen, ook als het tegen het moederteam is.

Kortstondig lach het racetalent op de derde plek, maar hij moet uiteindelijk genoegen nemen met P8. Lang niet slecht voor een debutant in een auto die in de handen van teamgenoot Lawson naar P13 werd gestuurd. Zijn manier van rijden zint mij wel, al moet ie wel even blijven opletten in de pitstraat. Tijdens de kwalificatie remde hij daar wat te hard waardoor Max Verstappen bijna in zijn versnellingsbak hing. Ah joh, als dat het enige is bij je debuut.

Bonus: de flippervleugel is toch niet goed genoeg

Nog een extra leerpunt na de GP van Australië 2026: we missen de BBQ-achtervleugel van Ferrari. Het team verbaasde vriend en vijand door in Bahrein te testen met een achtervleugel die niet van boven naar beneden of andersom opent, maar die een volledig rondje draait. Geweldig vonden we allemaal. Toch blijkt het systeem nog niet goed genoeg voor in een raceweekend. We hebben de 360-vleugel niet één keer gezien in Melbourne. Zou het dan toch een afleidingsmanoeuvre zijn geweest?