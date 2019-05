Nederlandse BMW-dealer levert recordaantal i8 Roadsters af

Nu nog wachten op daadwerkelijk Roadster-waardige weersomstandigheden.

Hoe vaak zie jij de nieuwe BMW i8 Roadster rijden? De hybride sportauto met driepitter van BMW is altijd al een bijzonder ding geweest. Alsof je Rico Verhoeven met de fysieke krachten van Paul de Leeuw zou combineren: dat is het net niet. In eerste instantie kwam de i8 als coupé op de markt en in 2017 leek het BMW toch nog een goed idee om met een open variant te komen.

De Roadster is ongeveer 60 kg zwaarder dan de coupé en er werd gekozen voor een stoffen kap. De presentatie was op de autoshow van Los Angeles. De omgeving van Californië is dan ook een prima bestemming voor de i8 Roadster. Rijke techies uit Silicon Valley die met de vele zonuren van deze Amerikaanse staat bijna altijd open kunnen rijden. Stiekem heeft zo’n i8 Roadster maar weinig te zoeken in de Hollandse polder.

De leveringen in Nederland kun je wat dat betreft op een paar handen tellen, al vond er afgelopen weekend een opmerkelijke uitzondering plaats. BMW Story in Nijmegen wist niet één, niet twee, maar 20 stuks van de i8 Roadsters af te leveren. De dealer spreekt over een wereldrecord. Een kostbare bijeenkomst, want met de introductie werd gesproken over een Nederlandse vanafprijs van 163.995 euro.

Tegenover Autoblog laat Story weten dat het om een zelf geclaimd record gaat. Het beroemde Guinness World Records heeft het record niet geregistreerd. Daarnaast liet de dealer weten dat het hier niet gaat om een aankoop van een (lease)bedrijf, maar om een groep autoliefhebbers. Sommigen van hen kozen voor een particuliere registratie, anderen hadden de i8 Roadster op de zaak gezet. Een videoimpressie van al die 20 Nederlandse i8 Roadsters bij elkaar check je op Autojunk.nl

Het is wel duidelijk waar de inspiratie vandaan komt. Bijna een jaar geleden werden in BMW Welt 18 exemplaren van de i8 Roadster tegelijk afgeleverd aan klanten.

Fotocredit: @row1 via Autojunk