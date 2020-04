Zeldzaam: Bugatti brengt hét trio samen

De drie laatste modellen van het merk, de EB110, de Veyron en de Chiron, kwamen samen voor een Bugatti fotoshoot.

Het komt niet vaak voor dat je een Bugatti ziet. Laat staan de drie modellen van het merk samen. Natuurlijk heeft het automerk dit wel voor elkaar gekregen. En dat ook nog eens met drie exemplaren die sterk op elkaar lijken. Het leverde deze Bugatti fotoshoot op.

Waar je naar kijkt zijn een Bugatti EB110 Super Sport, een Bugatti Veyron 16.4. Super Sport en een Bugatti Chiron. In de omgeving van Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten is het trio samengekomen voor een Bugatti fotoshoot.

Van het trio is de EB110 Super Sport de zeldzaamste. Bugatti bouwde 40 exemplaren van deze auto. Van de Veyron 16.4. Super Sport bestaan er 48. De Chiron is met 500 stuks verreweg de minst exclusiefste van het stel. Laatstgenoemde is in tegenstelling tot de andere twee nog in productie. Van de Chiron zijn inmiddels meer dan 250 exemplaren gebouwd. De fotosessie brengt de verschillen tussen de auto’s goed in beeld.

Het zijn drie iconen uit een eigen tijdperk. De EB110 was dé hypercar uit de jaren negentig. In het decennium 2000-2010 nam de Veyron het stokje over. Een decennium later, tussen 2010 en 2020, introduceerde Bugatti de Chiron. Het gat tussen de Veyron en de Chiron is gevoelsmatig kleiner. Waar de EB110 een V12 had, introduceerde het merk met de Veyron een 8.0-liter grote W16. Deze zestiencilinder ligt ook in de Chiron.

Zou Bugatti tussen 2020 en 2030 met een nieuwe hypercar komen?