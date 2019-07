Zeldzame Stelvio Q NRING op Hollandse bodem te koop

Zal die zijn waarde behouden?

Hang als autofabrikant wat frutseltjes aan een auto en een limited edition is geboren. Dit soort auto’s komen vaak met unieke eigenschappen en een aantal extra’s die je normaal als optie moet aanvinken of niet eens kunt krijgen. Daar staat dan wel weer een hogere aanschafprijs tegenover. De kans is wel aanwezig dat de afschrijving er minder hard inhakt want: limited edition.

Alfa Romeo heeft op basis van de Giulia en Stelvio Quadrifoglio de NRING Edition uitgebracht. Van zowel de Giulia als de Stelvio zijn elk 108 exemplaren gebouwd in deze vorm. Zo’n Stelvio Quadrifoglio NRING Edition staat in Nederland te koop. De Italiaanse autobouwer presenteerde de twee varianten op de autosalon van Genève in 2018. De auto’s onderscheiden zich met een mat grijze kleur (Grigio Circuito), zwarte details, speciale NRING-badges, carbon keramische remmen, Sparco-racestoelen en een alcantara lederen stuurwiel. Andere unieke kenmerken zijn carbon spiegelkappen en carbon zijskirts. Aan de power is niets anders. Nog steeds is de 2.9-liter biturbo V6 goed voor 510 pk.

In Amsterdam staat een exemplaar te koop met slechts 1.495 kilometer op de klok. De Stelvio mag mee voor 164.950 euro, wat natuurlijk een fors bedrag is. Voor dat geld scoor je wel een SUV die een rondje ‘Ring kan doen in 7:51 minuten.