Ford Mondeo krijgt vervolg, maar niet zoals jij denkt

Krijgt na de Puma, nog een bekend model van Ford te maken met revolutionaire veranderingen?

De Ford Fiesta Active, Focus Active, Ecosport, Kuga, Ranger en de nieuwe Puma. Zomaar een greep uit het huidige crossover- en SUV gamma van Ford Europa op dit moment. De autobouwer zet in ons continent hard in op de vraag naar dit soort auto’s en geef ze eens ongelijk. De Volkswagen Groep doet niet anders met het ene crossover-model na de ander.

Ford is zeker nog niet klaar met het uitbreiden van dit gamma. Sterker nog, het merk zit midden in een overgangsfase. Traditionele MPV’s, waar ze bij Ford héél lang aan hebben vastgehouden, gaan verdwijnen en worden crossovers. Soortgelijke veranderingen zien we ook bij PSA met modellen als de Peugeot 3008 en Peugeot 5008.

Dat ze het bij Ford niet zo nauw nemen om historische namen in een compleet nieuwe carroserievariant uit te brengen zagen we met de Puma. De compacte coupé van weleer is nu een crossover geworden. Een vergelijkbaar lot staat de Mondeo te wachten, bericht Autocar. De Mondeo kennen we al sinds jaar en dag als sedan en als stationswagen. De huidige Mondeo loopt op zijn einde en daar komt, naar het schijnt, dus een crossover voor terug. Dit nieuwe model moet ook de verdwijnende S-Max en Galaxy gaan opvangen.

Of Ford ook één van deze modelnamen (Mondeo, S-Max, Galaxy) gaat recyclen zoals ze bij de Puma deden, of een compleet nieuwe naam bedenken voor de crossover is niet bekend. Volgens het bericht zal dit model niet enkel in Europa op de markt komen. Er staat tevens een marktlancering voor Noord-Amerika op de agenda. De crossover komt naar verwachting begin 2021 op de markt.