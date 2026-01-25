Bugatti had graag dit idee van Koenigsegg als eerste gehad

Een indrukwekkend idee van Koenigsegg had kunnen debuteren bij Bugatti als het anders was gelopen.

Afgelopen week stond de Bugatti Veyron weer volop in de schijnwerpers. Ter ere van twintig jaar Veyron heeft een vermogende klant de ultieme hommage aan het apparaat laten bouwen. De Bugatti FKP Hommage eert niet alleen de Veyron door het uiterlijk van de hypercar uit 2006 te gebruiken, FKP eert zijn geestelijk vader genaamd Ferdinand K. Piëch. De man die verantwoordelijk was voor vrijwel alle technologische wonderen van VAG in de jaren ’00, waar geld verdienen op prestigeprojecten niet de focus was. De Veyron bewees dat: het project heeft kapitalen gekost.

Bugatti Veyron

Maar het heeft gewerkt. De Bugatti Veyron is een legende. De ultieme auto die alles kan. Luxe, maar tegelijkertijd de snelste auto ter wereld zijn. Dat lukte met een topsnelheid van 407 km/u, die daarna door SSC verbroken werd (die kon 412 km/u). Maar dan mis je het hele idee van de Veyron. Vergeleken met de Bugatti is de SSC een badkuip met een hotrod-motor: de Veyron kan zijn ultieme topsnelheid in een relatieve oase van rust behalen, terwijl jij retecomfortabel op een lederen zetel voorbij al het verkeer vliegt.

Über-Veyron

Toch kon Bugatti het niet hebben dat SSC na een jaar al de titel van snelste auto ter wereld pakte: dat hoorde toch wel bij de prestige van de Veyron. Terug naar de tekentafel en daaruit kwam de Bugatti Veyron Super Sport of SS. De 8.0 liter grote W16 leverde nu 1.200 pk, de auto ging op een subtiel doch merkbaar dieet en de aerodynamica werd herzien, waaronder de ‘dakbogen’ die werden vervangen door veel subtielere NACA-ducts. En het werkte: de Veyron SS kon een in 2010 indrukwekkende 431 km/u als officieel wereldrecord noteren.

Über-über-Veyron

Nu de Bugatti Veyron en zijn indrukwekkende engineering dus weer vers op het netvlies staat, komt er een verhaal naar buiten van Bugatti-designbaas Frank Heyl. Er gingen altijd al geruchten dat een extreme, ultieme variant van de Veyron op de planning stond. Maar na de Veyron SS -en de dakloze Vitesse met vergelijkbare specs- is er niks meer gekomen. Het idee heette namelijk de Bugatti MegaWatt Veyron. De 1.000 pk-barrière was al doorbroken, maar in Duitsland wordt nog vaak kilowatt of kW gebruikt om vermogen aan te duiden. En 1.000 kW, beter bekend als één megawatt, was nog niet verbroken: dat is 1.360 pk. Je raadt het al: er moest een Veyron komen met 1.000 kW.

En toch is dat er nooit van gekomen, maar tegelijkertijd ook weer wel. Grappig genoeg dankzij Ferdinand Piëch zelf. Want ondanks dat hij vooral met de scepter zwaaide, is hij niet aan de top gekomen omdat hij de lekkerste koffie zet. Piëch had zelf berekend dat 1.360 pk eigenlijk niet genoeg is om de volgende barrière te doorbreken. Hij wilde meer: 450 km/u. De MegaWatt Veyron kon dat op papier niet, dus streefde Piëch ernaar om direct veel meer te willen: 1.500 pk. Dan was die 450 km/u een stuk makkelijker. En wat kwam er in 2015 om de Veyron te vervangen? De 1.500 pk sterke Chiron, waarvan direct werd gezegd dat de topsnelheid ruim 450 km/u is.

Megawatt

Toch was spelen met de megawatt uiteindelijk het speerpunt van een rivaal voor de Bugatti Veyron. Sinds 2011, nadat de Super Sport er al ruim en breed was, floreerde Koenigsegg met de Agera-reeks. Dit platform zou uiteindelijk ervoor zorgen dat in 2017 het record van Bugatti verbroken werd met de 1.160 pk sterke Agera RS. Er zijn echter zeven exemplaren van de Agera die de One:1 heten. Het magische getal was de megawatt: naast een vermogen van precies 1.360 pk, woog de auto 1.360 kg. Een perfecte één op één. Het is dus uiteindelijk Koenigsegg die voor de meesten in beeld zou komen als je het hebt over de megawatt of 1.360 pk. Maar dat had dus Bugatti kunnen zijn. (via TopGear)