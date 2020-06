Is dit de BMW M8 CS Convertible? [video]

BMW is iets aan het testen met een dikke 8 Serie Cabriolet, vermoedelijk is het een M8 CS.

We hebben de BMW M8 Coupé, de M8 Cabriolet en de M8 Gran Coupé. Om nog maar te zwijgen over de Competition-uitvoeringen. Blijft het hierbij? Welnee. Voor autofabrikanten is het gunstig om een model uit te melken. Het kost immers een klap minder dan een geheel nieuw model verzinnen. En zolang de klanten het blijven kopen zullen de fabrikanten dit doen. Als recent voorbeeld hebben we natuurlijk de AMG GT-lijn van Mercedes dat uit tig modelvarianten bestaat. Ook van de BMW M2 zijn een handvol varianten verschenen.

Met de M8 is BMW ook nog niet klaar, zo lijkt het. YouTuber Automotive Mike stuitte op een gecamoufleerde BMW M8 Cabriolet op de Nordschleife. Het lijkt erop dat het een BMW M8 CS sausje gaat worden. Het meest recente CS-product van BMW is de M2 CS.

Kijken we naar de M2 CS en M4 CS als voorbeelden, dan is het vooral een lekker aangeklede variant op de M8. Denk aan een spoilertje hier, nieuwe velgen daar en wat gewichtsbesparing ten opzichte van het reguliere model. Dit alles verpakt met een premium prijs en een eventuele gelimiteerde oplage. Het huidige topmodel, de M8 Competition, is goed voor 625 pk en 750 Nm koppel. Mocht deze vermoedelijke CS daar nog overheen gaan heeft BMW M een nieuwe daddy in huis.