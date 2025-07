Crashfest: test van autonome auto’s levert 216 biems op

De zelfrijdende auto mag de toekomst zijn. Maar het is nog altijd niet het heden. Een test met 36 autonome auto’s in ‘de echte wereld’ levert 216 crashes op. Bieeeeeeeem!

Het is de nachtmerrie van de traditionele autofan, maar de droom van futuristische denkers: de autonome auto. Recentelijk is dit fenomeen veel in het nieuws. Uiteraard met dank aan Tesla, dat haar Robotaxi eindelijk -mondjesmaat en met iemand op de passagiersstoel- heeft losgelaten op de openbare weg. Waymo is al een stukje verder dan Tesla. En natuurlijk heeft ook jouw nieuwe leasebak wat ‘autonome’ functies (ook wel advanced driving assistant systems/ADAS).

Formeel geven de fabrikanten dezer dagen aan dat de systemen ‘hulp geven’ bij het rijden en geen autonome piloot zijn. Hoewel een merk als Tesla het gewoon Autopilot of Full Self Driving noemt. Maar stel nu dat je het stuur wel in handen geeft van de robot achter het stuur en helemaal achterover leunt? Een Chinese kwaliteitspublicatie nam de proef op de som met een set real world tests op de snelweg en in de stad.

De Chinezen verzamelden 36 auto’s met autonome functies en stelden deze bloot aan zes verschillende testen. Vooral de tests op de snelweg zijn interessant, omdat dit het domein is waar de meeste fabrikanten hun klanten de volle set ADAS-goodies laten gebruiken. In de chaotische stad vertrouwen dit vaak niet. De testen zijn op de snelweg zijn als volgt omschreven:

Een situatie waarin u een voorligger volgt en deze plotseling van rijstrook wisselt naar een andere rijstrook, waardoor een stilstaande auto voor u zichtbaar wordt, met verkeer aan uw linkerzijde dat uw mogelijkheden om uit te wijken/in te voegen beperkt. Een tijdelijke wegwerkzaamhedenzone op uw rijstrook, met een korte aanloop, waardoor u moet invoegen. Een wegwerkzaamhedenzone die u dwingt in te voegen, maar met een stilstaande vrachtwagen die ’s nachts op de vluchtstrook geparkeerd staat en gedeeltelijk de actieve rijstrook binnendringt. Een stilstaande auto met gedoofde lichten, geparkeerd over twee rijstroken, die een recent gecrasht voertuig simuleert, ’s nachts. Een voertuig dat vanaf een oprit de snelweg oprijdt en agressief invoegt naar de linkerrijstrook voor u, zonder de mogelijkheid om links te ontwijken vanwege de vangrails. Een zwijn dat over de snelweg schiet.

De puntenscore is eenvoudig. Een auto die een test goed aflegt, krijgt een punt voor die test. De andere auto’s krijgen geen punten. In principe zouden alle testen met alle auto’s uitgevoerd worden. Maar op enig moment is een selectie gemaakt van elk beste model van ieder merk. Bij de Mercedes C-Klasse, die 0 van 4 testen succesvol afronden, werden de laatste twee niet gedaan omdat de auto kapotstuk was. Maar ook de andere resultaten zullen je verbazen!!1!

In totaal waren er 216 ‘crashes’. En in sommige gevallen gaat het dan best om harde, echte biems. Die Chinezen nemen het allemaal wel serieus wat dat betreft. Geen enkele auto haalde de maximale score. Dus kablabber ga je sowieso een keer. Tesla haters mogen huilen, maar stiekem ook nog een beetje lachen. In de zee van misère, waren de Tesla’s namelijk wel de BESTE. Zowel de Model X en Model 3 pakten vijf punten. Hoewel daarbij aangetekend moet worden, dat ze beide een ándere test niet haalden. De Model 3 ging biem op de overijverige invoeger. De Model X op de wegwerkzaamheden met geparkeerde vrachtwagen. Dat is dus ook nog verre van veilig autonoom rijden.

Achter Tesla is het nog veel slechter, want de eerste andere auto scoort maar drie van zes punten. Er zitten uiteraard veel Chinese merken die ons niet zoveel zeggen, zelfs als ze hier toevallig geleverd worden. Maar ook merken als Toyota, Volkswagen en dus Mercedes vallen ho-pe-loos door de mand.

Iets wat regelmatig misgaat is dat robots net zo’n twijfelkonten blijken als mensen. Gasgeven? Remmen? Ontwijken? Regelmatig schakelen de botniks van het een over in het ander. Net als bij mensen heeft dat doorgaans geen puik resultaat. In sommige gevallen vechten de Automatic Emergency Braking en de automatische cruise control letterlijk een robbertje uit.

Voor wat het waard is. In de stad werden ook nog negen tests uitgevoerd. Ook daar kreeg niemand de maximumscore, maar was de Tesla Model X de BESTE met acht uit negen geslaagde proeven. Hier doet de Model 3 het echter een stuk slechter met vijf uit negen. De Toyota bZ3X scoort een redelijk acceptabele zeven uit negen in de stad. Maar ja, je was al kneiterhard gecrasht op de snelweg…

De vermakelijke video hierboven is helaas in het Chinees, maar alsnog de moeite waar om een indruk te krijgen van de carnage. Er is nog een lange weg te gaan dus. Hoe snel zie jij autonome auto’s eindelijk echt de wereld overnemen? Volgend jaar, of zal het jouw leven nog wel duren? Laat het weten, in de comments!