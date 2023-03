Dodge Demon SRT 170 evenaart Tesla Model S Plaid

En dat met een old school V8, de Dodge Demon SRT 170 is indrukwekkend.

Ieder automerk neemt op zijn eigen manier afscheid van een model. Jaguar zwaait de F-Type uit, Bentley neemt afscheid van de twaalfcilinders en ook bij Dodge ontkomen ze er niet aan. Amerikanen weten wel hoe ze een feestje moeten vieren en dat is zeker het geval met de nieuwe Dodge Challenger SRT Demon 170.

Dit is de overtreffende trap. De nieuwe Demon gaat verder waar het uitgaande model gestopt is. Onder de ideale omstandigheden komt deze musclecar op ongeveer gelijke hoogte met een Tesla Model S Plaid. En met ideale omstandigheden bedoelen we een geprepareerde dragstrip en de juiste banden, want op de openbare weg schreeuwt de Dodge om tractie. En daar zal een EV als de Plaid hem genadeloos hard pakken.

Verbluffende prestaties

De nieuwe Dodge Challenger SRT Demon 170 levert 1.025 pk en 1.281 Nm aan koppel. Dat is wel met E85 brandstof. Met E10 benzine blijft daar nog 900 pk en 1.098 Nm van over. Ook niet kinderachtig. De Dodge is gemeten op een 0-96 km/u (60 mph) tijd van 1,66 seconden. Bizar!

De kwartmijl is voltooid in 8,91 seconden met een snelheid van 243 km/u. Al deze data zijn officieel gemeten en gecertificeerd. Het is dus niet theoretisch opscheppen wat Dodge hier doet.

Grotere supercharger

Dodge heeft er werk van gemaakt om deze Demon nog extremer te maken in vergelijking met zijn voorganger. De supercharger is bijvoorbeeld opgeboord van 2.7 naar 3.0 liter. Het merk zegt dat eigenlijk alleen de nokkenas is overgenomen van het oude model. De 170 in de benaming is weer een verwijzing naar de Hellephant C170 kratmotor van Dodge.

De 6.2 liter Supercharged V8 is gekoppeld aan een 8-traps automaat. Je kunt de Dodge compleet geprepareerd krijgen voor de dragstrip, of juist wat meer een specificatie voor op de openbare weg. Kies je voor het eerste dan kan de Demon 170 geleverd worden met onder andere een parachute, een gestript interieur en ‘dunne’ 245/55R18 voorbanden, terwijl je het achter met brede Mickey Thompson ET Street R’s 315/50R17 sloffen moet doen.

Prijs Demon SRT 170

Dodge is van plan 3.300 exemplaren te maken van de nieuwe Demon SRT 170. Daarvan zijn er 3.000 voor de Amerikaanse markt en 300 voor de Canadese markt bestemd. De musclecar komt verkrijgbaar in 14 verschillende kleuren. Prijzen beginnen bij $96.666, maar daar komen nog lokale belastingen bij. Desalniettemin is het zelfs inclusief belastingen een koopje gezien de power die je krijgt.