Zelfs Jeep had geen zin in de Renegade facelift

Herken jij het verschil?

Nadat we eerder deze week een teaserfoto te zien kregen van één van de achterlichten van de vernieuwde Jeep Renegade, worden vandaag de doeken getrokken van de facelift. Nu zijn facelifts niet altijd even uitgebreid, maar in het geval van de Renegade wordt er een nieuwe draai gegeven aan de term ‘minimaal’. Het aantal foto’s dat we krijgen? Twee.

Dit is best merkwaardig, daar de Amerikanen toch werkelijk een aantal dingen hebben veranderd. Zo zijn de koplampen van de kleinste Jeep iets moderner en oogt de voorbumper, en dan met name de grille, iets pittiger dan voorheen. Hetzelfde geldt voor de achterzijde, waar nieuwe achterlichten in aangepaste kleuren (meer rood) de B-SUV net iets frisser doen overkomen. Hoewel de Renegade er zeker niet verkeerd uitziet, moeten we onthouden dat we hier te maken hebben met een van de duurdere versies. Mocht je een instapmodel kiezen, dan ziet het er zeker minder spannend uit.

Hoewel Jeep de vernieuwde Renegade, die opmerkelijk genoeg in Turijn werd onthuld, nu al in zijn volledigheid laat zien, moeten we het nog even redden zonder foto’s van het interieur. Het is nog maar de vraag of we hier ingrijpendere aanpassingen mogen verwachten. Jeep houdt informatie over krachtbronnen eveneens tot zichzelf, al weten we dat er een reeks drie- en viercilinders in zullen komen te liggen.