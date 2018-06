International Engine of the Year 2018: dit zijn de winnaars

Een verrassende winnaar? Wat dacht jij nou!

Mogen we zeggen dat het geen verrassing is dat Ferrari er wederom vandoor gaat met de overwinning? Turboblokken zijn eigenlijk per definitie de favoriet van de jury, en wanneer een autofabrikant als Ferrari er een geniale variant van maakt, lijkt het spelletje snel gespeeld. Desalniettemin hoeven we niet te treuren, want in de top drie vinden we eveneens een luidruchtige V12.

Jawel, de juryleden vonden de twaalfcilinder van de 812 Superfast blijkbaar zo indrukwekkend dat ze de krachtbron genoeg punten toespeelden om een podiumplaats te scoren. De 6,3-liter V12, die eerder in de F12 en F12tdf te vinden was, belandde het jaar daarvoor op de negende positie. De rest van de top negen lijkt niet meer dan een gehusselde variant van de lijst van vorig jaar te zijn.

# Motor Toepassing Punten 1 Ferrari 3.9-litre biturbo V8 Ferrari 488 GTB, 488 Spider, 488 Pista 486 2 Porsche 3-litre six-cylinder turbo Porsche 911 Carrera, 911 Carrera 4, 911 Carrera S, 911 Carrera 4S, Carrera GTS, Carrera 4 GTS 198 3 Ferrari 6.5-litre V12 Ferrari 812 Superfast 158 4 Tesla full-electric powertrain Tesla Model S, Model X, Model 3 149 5 Volkswagen 999cc three-cylinder turbo Volkswagen Golf, Up, Up GTI, Polo, T-Roc, Audi A1, A3, Q2, Seat Ibiza, Arona, Toledo, Ateca, Leon, Skoda Fabia, Rapid, Karoq 139 6 BMW 1.5-litre three-cylinder electric-gasoline hybrid BMW i8 138 7 Audi 2.5-litre five-cylinder turbo Audi RS3, TT RS, RS Q3 110 8 PSA Peugeot Citroen 1.2-litre three-cylinder turbo Peugeot 208, 308, 2008, 3008, 5008, Citroen C3, C4, C4 Cactus, C-Elysee, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, DS3, DS4, Opel Crossland X, Grandland X 104 9 Porsche 2-litre turbo Porsche 718 Boxster, 718 Cayman 68

Afgezien van Ferrari, dat won in vijf van de veertien categorieën, deed VAG het eveneens redelijk goed. Het Duitse concern scoorde in liefst vier categorieën. Tesla had geluk. De makers van de lijst voegden dit jaar een nieuwe categorie toe (elektrische motoren), waardoor de Amerikanen niet één, maar twee keer in de prijzen vallen. BMW en PSA moeten ieder genoegen nemen met een enkele overwinning.

Klasse Motor Toepassing Overall Ferrari 3.9-litre biturbo V8 Ferrari 488 GTB, 488 Spider, 488 Pista Tot 1 liter Volkswagen 999cc three-cylinder turbo Volkswagen Golf, Up, Up GTI, Polo, T-Roc, Audi A1, A3, Q2, Seat Ibiza, Arona, Toledo, Ateca, Leon, Skoda Fabia, Rapid, Karoq 1.0 - 1.4 liter PSA Peugeot Citroen 1.2-litre three-cylinder turbo Peugeot 208, 308, 2008, 3008, 5008, Citroen C3, C4, C4 Cactus, C-Elysee, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, DS3, DS4, Opel Crossland X, Grandland X 1.4 - 1.8 liter BMW 1.5-litre three-cylinder electric-gasoline hybrid BMW i8 1.8 - 2.0 liter Porsche 2-litre turbo Porsche 718 Boxster, 718 Cayman 2.0 - 2.5 liter Audi 2.5-litre five-cylinder turbo Audi RS3, TT RS, RS Q3 2.5 - 3.0 liter Porsche 3-litre six-cylinder turbo Porsche 911 Carrera, 911 Carrera 4, 911 Carrera S, 911 Carrera 4S, Carrera GTS, Carrera 4 GTS 3.0 - 4.0 liter Ferrari 3.9-litre biturbo V8 Ferrari 488 GTB, 488 Spider, 488 Pista Groter dan 4 liter Ferrari 6.5-litre V12 Ferrari 812 Superfast Elektrische motor Tesla full-electric powertrain Tesla Model S, Model X, Model 3 Groene Motor Tesla full-electric powertrain Tesla Model S, Model X, Model 3 Nieuwe Motor Ferrari 6.5-litre V12 Ferrari 812 Superfast Performance motor Ferrari 3.9-litre biturbo V8 Ferrari 488 GTB, 488 Spider, 488 Pista

Welke krachtbron mis jij in deze twee lijsten? Laat het ons hieronder weten.