Peugeot maakt Rifter direct stoer met 4×4 Concept

Voor wanneer je serieus veel spullen naar de bergtoppen van de Alpen moet vervoeren.

Peugeot presenteerde de vervanger van de Partner vanochtend, maar nu al overtreffen ze het praktische busje met een heuse 4×4-uitvoering. Dit aparte studiemodel zal voorlopig niet meer worden dan dat zijn naam doet vermoeden, maar opent wel een deur naar een mogelijke reeks toekomstige modellen.

De Rifter 4×4 Concept is dan ook slechts een showauto die Peugeot op het Autosalon van Genève tentoon zal stellen. Desondanks is er genoeg aan de wagen veranderd om hem hier te bespreken. De 4×4 Concept is volgens Peugeot ontworpen om allerlei soorten terreinen te verkennen.

Peugeot heeft de Rifter 4×4 Concept daarom zo gebouwd dat dit in de praktijk ook daadwerkelijk mogelijk zou moeten zijn. Hierom heeft het studiemodel als voornaamste kenmerk vierwielaandrijving in plaats van voorwielaandrijving. Daarbij krijgt hij speciale terreinbanden van BF Goodrich en wordt de wagen met 8 cm de lucht ingetild, voor extra bodemvrijheid.

Om zijn ‘wilde’ karakter verder te benadrukken heeft Peugeot de wagen voorzien van een duistere tint en een flink aantal gele accenten. Daarnaast kan de 4×4 Concept rekenen op een gespoten setje 16″ velgen. Rijd je graag ook door de duisternis, dan helpt een 100 LED-lampen tellende balk je uit de brand. Het interieur wordt op eenzelfde manier afgewerkt als de buitenzijde.

De gebaande paden ontwijkende Rifter is overigens meer dan alleen een eigenaardige off-road wagen. De 4×4 Concept is namelijk ook voorzien van een Overland-daktent, evenals een elektrische mountainbike van Peugeot. De Rifter 4×4 Concept wordt aangedreven door de 130 pk sterke BlueHDI-motor, die 300 Nm aan koppel produceert.