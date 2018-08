Zie hier, de unieke Porsche 911 Spyder van Bertone

Pientere Duitse techniek met authentiek Italiaans design. U had nog wensen?

Unieke auto’s, in de meest pure zin van het woord, hebben veelal een verhaal aan zich verbonden. Goed, er is een aanzienlijke kans dat hij simpelweg in het leven is geroepen door één of andere dictator die behoefte heeft aan een bolide die niemand heeft, maar dit gaat niet in alle gevallen op.

De one-off Porsche 911 Spyder uit ’66 waarnaar je momenteel kijkt is dankzij een wel heel speciale dealer in Californië tot stand gekomen. De locatie is in dit verhaal van groot belang, want het verklaart in zekere zin het bestaan van de auto. Zuid-Californië wordt immers bejubeld om haar uiterst zonnige, droge klimaat. Hierom zijn er door de jaren heen talloze klassiekers naartoe verhuisd, daar ze onder de Californische zon niet snel weg zullen roesten.

Diezelfde zon deed Porsche-dealer en sportwagenicoon John von Neumann tevens overtuigen dat zijn klanten meer wilden dan de 911 Targa die Porsche op de planning had staan. Daarmee kwam er immers te weinig zon in de auto. Porsche zelf stond echter niet te springen om een volledig opengewerkte versie van deze auto te maken, dus zat er niets anders op dan het heft in eigen handen te nemen. Gelukkig was Porsche niet te zuur om von Neumann een chassis te onthouden; hierop moest von Neumann enkel nog een capabele koetsenbouwer vinden.

Uiteraard was dit geen lastige opgave, want zeker in die tijd, halverwege de jaren ’60, waren er voldoende deuren om bij aan te kloppen. Von Neumann besloot om af te stappen op het Italiaanse Bertone. Dit verklaart dan ook direct het ietwat Italiaanse karakter dat de auto uitstraalt. In negen maanden tijd werd de auto omgetoverd tot een volledig Bertone-eigen ontwerp dat enorm tot de verbeelding spreekt. Droeg hij de originele naamplaten niet meer, dan zou je maar met moeite kunnen geloven dat het daadwerkelijk een Porsche is. Dit is weer te danken aan het feit dat Bertone zich vooral heeft laten inspireren door eerdere ontwerpen uit eigen studio. De Porsche neemt, bijvoorbeeld, karaktertrekken over van de Testudo showauto (’63) en de Fiat 850 Spider (’65). Onder de kap vonden we aanvankelijk een 130 pk sterke 2-liter zescilinder, maar inmiddels schijnt de auto een geüpgrade Porsche-motor te hebben gekregen.

In 1966 werd de auto voor het eerst officieel aan het publiek getoond, tijdens het Autosalon van Genève. Hoewel de ontvangst zeker om over naar huis te schrijven was, bleek niemand zó overtuigd te zijn dat ze er één wilden hebben. Zodoende moest von Neumann zijn verlies accepteren en met verdriet aanzien hoe Porsche het project met de noodstop tot stilstand liet komen.

Ondanks dit treurige feit mocht von Neumann zijn exemplaar wel mee naar de Verenigde Staten nemen. De auto bleef tot en met ’87 in zijn bezit, daarna vertrok hij in vogelvlucht naar verschillende verzamelaars. In 1993 was begon de auto weer aan een stabieler bestaan, want degene die de auto dat jaar kocht heeft hem tot op heden in bezit gehouden.

De unieke Porsche 911 Spyder uit 1966 wordt binnenkort door Gooding & Co geveild tijdens de Monterey Car Week in Pebble Beach. Naar verwachting brengt de auto tussen de 700.000 en 1 miljoen dollar op.

Met dank aan Dennis voor de tip!