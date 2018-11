Gezin kraakte 160 auto’s en campers langs Zeeuwse kust

Hier aan de kust...

Een bizar nieuwsbericht is vandaag tot ons gekomen. Uit een afgerond politieonderzoek is gebleken dat een gezin afgelopen zomer verantwoordelijk is geweest voor inbraken bij ongeveer 160 auto’s en campers langs de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust. Met de ouders aan het hoofd heeft het gezin als een soort kleine criminele organisatie gehandeld. Vier van de verdachten zijn kinderen.

Het gezin bestaat uit liefst acht personen, waarvan er zes daadwerkelijk verdacht worden. De twee jongste leden van het gezin, twee kinderen van 11 en 1 jaar oud, worden door de politie niet verantwoordelijk gehouden. De vader (43), de moeder (41) en de vier andere kinderen (20, 18, 17 en 16) worden dat uiteraard wel. Het gezin draagt niet de Nederlandse nationaliteit.

De familie is deze zomer door de politie op heterdaad betrapt. Net voordat ze een camping in Walcheren wilden betreden, arriveerde de politie. Toen de camper van het gezin werd onderzocht, vond de politie allerlei kostbare spullen die de inbrekersfamilie die zomer had gestolen. Nadat het gezin door de politie was ingerekend, stopte de golf van inbraken direct.

De reden dat de politie vandaag met het onderzoek naar buiten komt, is simpel: het is de week van de Kinderbescherming. Met dit onderzoek wil de politie aantonen hoe de kinderen zijn gebruikt. Volgens hen is dit namelijk ook een vorm van mishandeling. Inmiddels zijn de minderjarige kinderen in een pleeggezin geplaatst. De meerderjarigen zitten nog vast.

Mogelijk heeft het gezin afgelopen zomer nog meer inbraken gedaan dan dat ze momenteel van beschuldigd worden. In België heeft de recherche namelijk laten weten dat ook daar talloze auto’s en campers zijn beroofd. De kans is groot dat dezelfde familie daar eveneens verantwoordelijk voor is geweest.