Techart vergrijpt zich aan Panamera-met-de-lange-naam

Prettig gestoord, met felle kleuren.

Nu hybride aandrijflijnen ook bij sportauto’s doodnormaal zijn geworden, kunnen tuners zich er lustig aan vergrijpen. Hiervan zullen we komende dagen ongetwijfeld de nodige voorbeelden gaan zien, de Essen Motor Show is vanaf vandaag losgebroken. Techart is daar aanwezig en naast een aantal bekende modellen hebben ze een volledig nieuw project meegenomen, op basis van de Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo (rijtest).

Techart heeft al eerder aan de nieuwe Panamera gewerkt, maar dit is de eerste keer dat ze de hybride shooting brake bij de kladden grijpen. Over het uiterlijk valt te twisten, maar over de prestaties kunnen we alleen maar lovend zijn.

Dit heeft alles te maken met het feit dat Techart de krachtigste Panamera, die normaal gesproken 680 pk produceert, nog meer pit heeft gegeven. Na de krachtkuur van de tuner perst de deels elektrische Sport Turismo er voortaan liefst 770 pk uit. De stijging in het koppel is minstens zo indrukwekkend; hier herkennen we een toename van 130 Nm. Met zijn 980 Nm snelt de auto nu in 3,2 seconden naar de 100 km/u. De topsnelheid stijgt naar 316 km/u. Techart wil niet kwijt hoe deze toename tot stand is gekomen, maar ze laten wel weten dat het geluid van de V8 er stukken spectaculairder door moet klinken. Dat horen we graag.

Afgezien van de motorische aanpassingen, heeft Techart de zogenaamde GrandGT een flinke bodykit gegeven. Met name de motorkap, de wielkasten, en praktisch de gehele achterzijde (incl. de diffuser) ogen hierdoor breder. De bolide rolt op 22″ Formula V-velgen. Techart neemt tevens de GTstreet R mee naar Essen.