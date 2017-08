Zie hier, een voorproefje op de nieuwe Audi Q4

Word je warm van deze boksbeugel, of verstop je 'm liever onder een grote bokshandschoen.

Aan het eind van deze maand staat ‘The Money Fight’ op de planning. Deze bokswedstrijd tussen Floyd ‘Money’ Mayweather en Conor McGregor gaat naar verluidt honderden miljoenen opleveren, hoewel vrijwel niemand UFC-vechter McGregor een reĆ«le kans toedicht om te winnen. Cynici zeggen dan ook dat Mayweather de makkelijkste miljoenen ooit gaat verdienen met het knokpartijtje. Met de milli’s kan hij wellicht nog een paar Bugatti’s kopen, of zijn belastingschuld aflossen.

Als je in de autowereld makkelijk geld wil verdienen zijn er feitelijk twee opties. De eerste is om een succesvol sportwagenmerk op te richten dat veel aanstekers verkoopt. De tweede is een zwik SUV’s op de markt brengen, liefst met een premium-badge.

Audi heeft dat trucje ook door en biedt al enige tijd de Q3, Q5, Q7 en sinds kort ook de Q2 aan. We weten echter al dat er nog meer in het vat zit, zoals de Q4 en de Q8. Van dat laatste model hebben we al enkele keren concepten gezien, alsmede gecamoufleerde exemplaren die de openbare wegen onveilig maken. De Q4 daarentegen is daarentegen nog in nevelen gehuld.

Volgens sommigen wordt de Q4 een soort TT op stelten, maar het lijkt ons waarschijnlijker dat de auto qua styling gaat lijken op de Q8. Lorenzo Mariotti, student Product Design in Milaan, heeft waarschijnlijk met dezelfde gedachte in het achterhoofd deze impressie gemaakt van hoe de Q4 eruit zou kunnen zien. Zeg het maar, maken…of kraken?