Deze luchtgekoelde boxer levert 500 pk!

Elektrisch is de toekomst? Ha!

Singer strikes again. De veredelaar van oudere, luchtgekoelde Porsches slaat de handen ineen met Williams F1 en de eerste vrucht van hun samenwerking is simpelweg geniaal. De twee bedrijven bouwden namelijk een 4.0 luchtgekoelde zescilinder boxermotor zónder turbo’s of superchargers. Maar het beste komt nog. Oh nee, dat stond al in de titel boven dit bericht.

De motor levert namelijk een gave 500 pk, net zoveel als de vloeistofgekoelde boxer in de huidige GT3. Wordt het nog beter? Jawel! De toerenbegrenzer maakt namelijk pas bij 9.000 rpm een einde aan de pret. Vermogen en toerental worden (mede) mogelijk gemaakt door titanium drijfstangen, veelvuldig gebruik van aluminium en koolstofvezel en een titanium uitlaatsysteem. Uiteraard is ook de ventilator flink wat groter gemaakt om te zorgen voor de broodnodige koeling.

Hans Mezger heeft zich als consultant met het project bemoeid en de liefhebber van spul uit Zuffenhausen weet dat het dan wel snor zit met de techniek. Het blok zal voor het eerst in een 911 uit 1990 worden gelepeld. De eigenaar van deze auto is Scott Blattner, die reeds drie Porkers door Singer liet veredelen.

Dan het enige slechte nieuws (afgezien van de prijs, maar dat had je al door): voor zover bekend gaat het om een eenmalige samenwerking tussen Singer en Williams F1. Als goedmakertje geven we je een gallery met heerlijke plaatjes. Kijk ook even naar die luchtinlaten die verscholen zitten in de achterste zijruiten.