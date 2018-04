Zie jij iets speciaals aan deze gelifte C-klasse?

Zijn zelfvertrouwen is gegroeid...

Auto China 2018 is in volle gang en er gebeurt vanalles op de beursvloer. Een plethora aan ‘nieuwe’ merken presenteert evenzoveel concepten, hoewel de meeste daarvan helaas verdacht veel op elkaar lijken: SUV, elektrisch. Of al deze merken het gaan redden moeten we uiteraard afwachten, maar desalniettemin lijken we gevoelsmatig weer iets dichter bij het tipping point te komen waarop de Chinezen daadwerkelijk de wereld overnemen. En op dat moment geldt adapt or die.

Mercedes snapt dit en pakt -jawel- groots uit. Naast de A-klasse L sedan en de joekelgrote Vision Ultimate Luxury, staat er namelijk nóg een Merc op de beurs te schitteren die speciaal toegespitst is op de Chinese markt. Het gaat om de verlengde variant van de C-klasse, die in lijn met de verlengde A-klasse L sedan ietwat onhandig C-klasse L sedan heet. Tsja, CL kon natuurlijk niet, want dan zouden klanten waarschijnlijk heel andere verwachtingen van het product hebben.

De C-klasse L sedan wordt in Peking gemaakt bij Beijing Benz Automotive Co., Ltd.. Het model wordt al gebouwd sinds 2014, maar profiteert nu van alle nieuwigheden die de facelift van de C-klasse met zich mee hebben gebracht. Ten opzichte van de ‘normale’ C, die voor de Chinese markt overigens ook lokaal geproduceerd wordt, heeft de ‘L’ een met acht centimeter verlengde wielbasis. Deze extra lengte komt geheel ten goede aan de passagiers achterin. Als klap op de vuurpijl kan de persoon achterin ook de rechter voorstoel naar voren schuiven met een druk op de knop. Wordt het tijd dat deze China-specials ook naar onze lange stelten komen, of koopt niemand dan nog een E of S?