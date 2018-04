Mega-gallery: Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury

Nu uit alle hoeken en gaten. Plus een bonus Maybach-huisje helemaal extra gratis erbij.

Enkele dagen geleden kregen we pardoes de eerste plaatjes onder ogen van Mercedes-Maybachs nieuwe concept. Net als bij de vorige Maybach concepts kwam het ding als een donderslag bij heldere hemel en verdeelde het direct de meningen. Ik ga het zeggen: ik vind ‘m, net als de Vision 6 en diens open zusje, briljant. Dit had Maybach moeten zijn vanaf het (nieuwe) begin.

Inmiddels heeft Mercedes het slagschip van 5.260 millimeter lang, 2.110 millimeter breed en 1.764 millimeter hoog officieel onthuld tijdens Auto China 2018. Collega @willeme praatte je al bij over de aandrijflijn van de auto (elektro-power, uiteraard), maar er zijn nog wel wat noemenswaardige details te vermelden. Het formaat van de wielen bijvoorbeeld: deze meten 24 inch.

Het heetste nieuws is echter het interieur. Letterlijk, want de middenconsole biedt plaats aan een hete pot thee en een paar bekers. Volgens Mercedes is het de bedoeling om van exquise thee-drink plezier te kunnen genieten onderweg en past de filosofie van thee goed bij de innerlijke kalmte en vitaliteit die het interieur van de auto uitstraalt. Verder vind je in het interieur ook veel roségoud terug, in metalen vorm, maar ook als kleuraccent in de stiksels van het zachte witte nappaleder. De houtpanelen noemt Das Haus zelf Magic Wood, ebony. Wat hier speciaal aan is weten we niet precies, dus raden we je aan de term zelf even te googlen.

Maar dat is nog niet alles! Maybach had nog een nieuwtje met ons te delen, in de vorm van een inrichting voor je huis. Exclusieve merken begeven zich tegenwoordig wel vaker op dit vlak, zo heeft Bentley laatst ook nog een kamer voor ons ingericht. Maybach blijft in de stijl van de Vision Ultimate Luxury, met wit nappaleder, roségouden accenten en speciaal bijpassende lampen en plantenbakken. Aha! Dus daar waren die witte bloemen voor bedoeld…Check alle plaatjes in de twee bijgevoegde galleries.

Vision Ultimate Luxury:



Huis: