De nieuwe A-Klasse sedan is hier!

Het was een slecht bewaard geheim, de sedanvariant van de Mercedes-Benz A-Klasse.

Vroeger was het het saaiste marktsegment van alle auto’s, eigenlijk. De C-segment sedan was het schoolvoorbeeld van automotive Advil PM. Denk aan auto’s als de Nissan Almera Sedan, Ford Focus Sedan, Dodge Neon of Fiat Tempra. Maar als je er een premium-sausje overheen giet krijg je toch een heel aardig resultaat. Audi ondervond dat met de Audi A3 ‘Limousine’ en Mercedes met de CLA, feitelijk de voorloper van deze auto. Nu wisten we al dat de A-klasse sedan er aan zat te komen, in 2017 verblijdde Mercedes ons namelijk met de Concept A Sedan:

Vervolgens is de nieuwe Mercedes-Benz A-Klasse (W177) gelanceerd. Een auto die voortborduurt op de lijn die met de vorige A-Klasse (W176) werd ingezet. Jeugdiger, modieuzer en laten we eerlijk zijn: veel krapper. Met dat laatste kan deze auto het een en ander rechtzetten, want dit betreft de A-Klasse met lange wielbasis. Dat heeft te maken met de Chinese markt. Van bijna elke sedan is daar een variant met lange wielbasis. Het is een toonbeeld van status om gereden te worden, ook al is dat in een A-Klasse (en geen S-Klasse). De A-Klasse L is 4,61 meter lang en is leverbaar met twee uitvoeringen van de nieuwe 1.33 viercilinder met 136 pk of 163 pk. Later volgt er een 2-liter viercilinder met 190 pk.

De Chinese A-Klasse sedan wordt in samenwerking met BAIC in China gebouwd. De auto kan uitgerust worden met diverse luxe items, waaronder een zeer intelligent spraakherkenning-systeem dat het verschil kan horen diverse Chinese dialecten. Bij ons op de redactie is alleen @RubenPriest daartoe in staat. De Chinese koper heeft keuze uit twee versies, een gewone en een ‘Sport’-uitvoering. Deze is te herkennen aan de welvingen in de motorkap.