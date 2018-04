Deze Audi A6 kost het bedrag van de dag

Wat een mens wel niet kan doen onder werktijd.

Het is toch een beetje het bedrag van de dag: 150.000. Om preciezer te zijn, ongeveer 150.000 euro. Om te beginnen is er de nieuwe Polestar One, die zo’n 155.000 euro gaat kosten. Voor belastingen weliswaar, maar toch. Dan de uitspraak van de rechter van vandaag in de zaak Jumbo vs Picnic. Daarin is Jumbo in het gelijk gesteld en moet de bezorgdienst 150.000 euro schadevergoeding betalen. Alsof de duvel er mee speelt komt het bedrag nóg een keer voorbij. Daarvoor moet je wel even je best doen, maar het is absoluut mogelijk.

Wat je moet doen: slinger de configurator van de gloednieuwe Audi A6 even aan. Maar wacht even, de prijzen van de Audi A6 zijn al bekend gemaakt toch? Je betaalt toch een kleine 80 mille voor zo’n dikke A6 met V6-motor en vierwielaandrijving? Dat klopt helemaal, maar dat zijn de vanaf-prijzen. Zoals met zoveel (met name Duitse leasetoppers) auto’s het geval is, begint het daar pas. Aan de ene kant natuurlijk betekent dat je je auto helemaal naar wens kunt aankleden, aan de andere kant betekent dat je auto schreeuwend duur wordt. Als je begint ziet de A6 er zo uit:

Dan moet je vervolgens je best doen. In de tijd van de baas (sorry, @autoblogger) ben ik aan de slag gegaan. Oh wacht, dit is ons werk! Als geld geen rol speelt (ik ga de auto niet afrekenen) is het configureren eigenlijk heel erg makkelijk. Je vinkt van alles gewoon het duurste aan. Dus 21″ velgen, Exclusive lak, S-Line, sportzetels, voorverwarming, B&O installatie, Heads Up Display, luchtvering, glazen dak: als je werkelijk ALLES aanvinkt ziet je Audi A6 er zo uit:

Het bijbehorende prijskaartje mag er zeker wezen:

Het samenstellen van de duurste A6 is overigens zo makkelijk nog niet. Want met bepaalde keuzes sluit je andere mogelijkheden uit. Dat is meteen de reden waarom de uitspraak ‘Full Options’ een holle frase is. Zo ben ik gegaan voor een benzine-variant met S-Line pakket. Dankzij dat pakket en diens sportstoelen kun je niet kiezen voor stoelventilatie en massagefunctie, bijvoorbeeld. Ook zijn er nog wat accessoires mogelijk. Daarom leggen we de handschoen nu bij jou neer. Cancel die afspraak met Van Veen van de afdeling Finance en kijk hoe duur jij een Audi A6 kunt maken. De winnaar krijgt cursus bochten aannemen van onze remmenfluisteraar @Jaapiyo.