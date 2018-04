De Hyundai LaFesta is een Fibonacci-nachtmerrie

Het idee was leuk, maar de uitwerking lijkt op een BMW 6-serie GT...

In Genève maakte Hyundai designnerds blij met de Hyundai Le Fil Rouge, een auto ontworpen volgens de wetten van de gulden snede. Het idee was om de toon te zetten voor toekomstig Hyundai-design. Vandaag trok Hyundai het doek af van de LaFesta, het eerste nieuwe model van Hyundai dat de ‘sensuele sportiviteit’ van de nieuwe designtaal moet uitstralen. En om maar met de deur in huis te vallen: Hyundai, we zijn teleurgesteld.

Aan de voorkant ziet het er nog wel aardig uit, met een soort van Kona-neus alleen dan breder en lager. Maar als je de auto van de zijkant of achterkant bekijkt, zie je dat ‘ie lijdt aan totaal verkeerde proporties. Het passagierscompartiment is veel te hoog en de aflopende daklijn kan dat niet verhullen. Ongetwijfeld goed voor een prettige instap en veel ruimte binnenin, maar als dit aan Fibonacci’s geliefde proporties voldoet print ik een gele pijl uit en eet ik ‘m op.

Desalniettemin zijn er ook twee goede dingen te melden over deze LaFesta. Ten eerste: het is geen Nissan LaFesta.

Ten tweede: hij blijft waarschijnlijk in China hangen.