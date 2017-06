Kies maar: dit bakbeest of een Bentayga

Nog niet zo lang geleden waren Amerikaanse SUV's mateloos populair, niet in de laatste plaats dankzij shows als Pimp my ride en MTV Cribs. Nu we allemaal wat milieubewuster zijn geworden (en Hummer niet echt meer bestaat) is het allemaal wat rustiger geworden, maar deze bruut pikken we even mee.

Je kijkt naar de Lincoln Navigator L; een nog grotere versie van de toch al gigantische Navigator. De vierde generatie staat te trappelen van ongeduld om de markt te bestormen en deze verlengde versie meet een bizarre 5,67 meter in lengte! De extra ruimte komt ten goede aan de passagiers achterin, ook kun je in de L nog anderhalve labrador extra kwijt in de kofferbak. Daarmee komt de totale laadcapaciteit op 6,25 viervoeters, met de achterbank omlaag zijn dat er 23.

Onder de kap van deze mastodont ligt geen goeie ouwe V8, maar een twinturbo 3.5 V6 met 466 pk. Hoewel je zou denken dat zo’n ding genoeg koppel biedt om met een drietraps automaatje in alle comfort rond te kunnen cruisen, beschikt de automatische transmissie over maar liefst 10 verzetten. We hebben trouwens een beetje gejokt over de capaciteit van de kofferruimte, want daar zit de derde zitrij die in de normale Navigator ontbreekt.

Voor de gelegenheid werd de Navigator L onthuld met het “Destination” interieur. Overal vind je Mahogany Red Venetian leer en hout. Beetje oubollig naar mijn smaak, maar er zijn vast mensen die het gaaf vinden. Grote vraag: dit beest of toch liever een Bentayga? De Lincoln kost je in Amerika slechts 80.000 USD, wellicht maakt dat het maken van een keuze wat gemakkelijker.