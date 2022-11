Opgefriste Abarth 595 en 695 kunnen er tegenaan

Het betreft echt de opgefriste Abarth 595 en 695, meer woorden zijn overbodig.

Soms zijn er van die auto’s die simpelweg niet oud worden. De Fiat 500 is zo’n Peter Pan van de automotive industrie. Deze kleine Fiat blijft een leuk, kek en fris model, ondanks dat deze alweer sinds 2008 meegaat, althans: de Abarth-versie. Deze begon ooit als Abarth 500, maar nu kun je kiezen uit een Abarth 595 en 695.

Uiteraard is het model niet exact hetzelfde, Fiat en Abarth zijn er constant mee aan de slag. Beetje meer vermogen, iets andere afstemming van het onderstel, nieuwe wielen, een cabrio-versie, speciale uitvoering en en ga zo maar door. De wijzigingen voor 2023 zijn echter aandoenlijk. Let wel, we vinden het als liefhebber dikke prima dat de opgefriste Abarth 595 en 695 zijn gelanceerd. Er zijn namelijk nauwelijks leuke compacte hete hatchbacks meer.

Feest met het origineel

Het feest begint meteen grootst men nieuwe kleur: Orange Racing. Volgens Abarth is dat de kleur van de 131 Racing Volumetrico Abarth. We gingen eventjes zoeken en wat blijkt: we hadden alleen zwart-wit foto’s van die auto. Toch gingen we verder zoeken, want de Abarth 131 is een van de coolste Italiaanse auto’s ooit gebouwd en verrek, we vonden een afbeelding van een oranje Abarth! Joechei! Kijk eens aan:

Wat is er verder allemaal nieuw? Nou, Abarth stroomlijnt het modelgamma een beetje. In dit geval betekent dat er keuze is uit twee ‘zielen’. Ja, dat lees je goed. Geen uitrustingniveau, pakket, uitvoering, versie of variant, maar een ziel. De rode (oranje?) broeken op de marketingafdeling hebben overduidelijk weer overuren gemaakt.

Het begint bij de Turismo, dat is de 595 voor alledag. Dan heb je 17 inch Turismo-wielen, lederen bekleding en een, eh, Turismo-badge op de bips. Volgens Abarth is deze versie meer op comfort afgestemd. We zijn benieuwd hoe comfortabel een kleine warme hatchback is, maar we geloven Abarth op hun woord.

Wijzigingen opgefriste Abarth 595 en 695 Competizione

Dan is er de Abath 595 Competizione. En deze heeft wel een paar leuke hardware-toevoegingen die de moeite waard zijn. Wat te denken van de Sabelt-sportkuipen. Ook is er een mechanisch sperdifferentieel om @wouter en @martijngizmo tevreden te houden.

Je kan beide uitvoeringen uitbreiden met twee pakketten. Zo is er een Tech Pack met triviale zaken als een navigatiesysteem met een oversized 7 inch infotainmentscherm én automatische climate control. Dan is er ook nog het Comfort Pack waarbij Abarth je trakteert op luxe-items als Beats Audio én xenon koplampen.

Je kunt kiezen uit een dichte versie of een cabriolet. Vervolgens kun je kiezen voor de 595 of 695. Die eerste heeft 165 pk, de tweede heeft 185 pk. De 695 kun je optioneel nog uitrusten met een Sovrappooste-sportuitlaat en een Brembo-remupgrade. Cool! In Nederland is de auto niet meer leverbaar, volgens de website. Hopelijk komen deze opgefriste modellen wel onze kant op.

Met dank aan @hzw voor de tip!