Ziehier, de vreemdste rebadge die je vandaag gaat zien

En warempel: deze vreemde rebadge is niet eens een Mitsubishi. Of nou ja, het is wel een Mitsubishi. Uitleg volgt.

We moeten het weer eens hebben over Mitsubishi, een merk dat met hun recente keuzes niet perse uitstraalt dat ze de beste jaren ooit te pakken hebben. De liefhebber heeft er al jaren niks meer te zoeken: geen Lancer Evolution meer, de Eclipse is een totaal niet sportieve crossover en dat laatste legt de vinger op de zere plek: veel andere dingen dan crossovers moet je ook niet verwachten bij het Japanse merk. Het is op veel gebieden een beetje het ondergeschoven kindje van de Renault-Nissan-alliantie. In Europa wordt dat bewezen door eerst zeggen dat het allemaal de moeite niet meer waard is, om vervolgens met een heel nieuw gamma te komen. Maar ondanks bekende namen als Colt, ASX, Grandis en Eclipse Cross zijn dit allemaal modellen die regelrecht bij Renault vandaan komen. We blijven het een bijzondere strategie vinden.

Mitsubishi Outlander

Er is slechts één model dat Mitsubishi eigen heeft gemaakt en die staat helemaal bovenaan de lijst qua prijs en formaat. En dat is de Mitsubishi Outlander. Het loopt niet zo storm als de vorige Outlander PHEV, maar ook deze nieuweling kan je krijgen als half-elektrische SUV. En het is geen Renault Koleos met ‘Mitsubishi’ op de achterkant gekalkt: de auto heeft een compleet uniek koetswerk inclusief het Dynamic Shield Design van het Japanse merk. Oké, vooruit, het platform is ‘gewoon’ het Renault CMF/CD-platform waar je ook alle grote modellen van Renault en Nissan op vindt, waardoor een Nissan X-Trail relatief gelijkwaardig is aan de Outlander. Maar er is tenminste moeite voor gedaan om die twee niet helemaal kopieën van elkaar te maken.

Vreemde rebadge

Onthoud dat laatste even. Er gebeurt nu namelijk iets nogal frappants. Nissan onthult namelijk de Rogue Plug-in. Voor wie de Amerikaanse markt niet (goed) kent: Rogue is hoe de Amerikanen de X-Trail noemen. Daar kennen ze niet eens de e-Power Hybrid die we hier wel kennen, enkel een benzineversie. Dus dat er ruimte is voor elektrificatie, dat is logisch. En dat je dankzij de Outlander op hetzelfde platform (of legio Renaults) een hybridemotor in de aanbieding hebt om in de Rogue te lepelen, is ook logisch. Het antwoord van Nissan is niks van dat alles: dit is de Rogue Plug-in.

De keuze is namelijk gevallen op een Mitsubishi Outlander met ‘Mitsubishi’ uitgegumd en ‘Nissan’ opgeschreven. Of nou ja, het stuk plastic waar normaliter horizontale ‘lamellen’ zitten is vervangen door een Nissan-achtig design zoals we veel zien op recente modellen. En ja, het Dynamic Shield van Mitsubishi, die chromen accenten van dagrijverlichting naar koplamp, zijn meegelakt. Maar niet echt overtuigend: je kan nog duidelijk zien waar ze horen op de Mitsubishi. Verder verandert er niks.

Rogue Plug-in Outlander X-Trail / Rogue

Aan de achterkant heeft Nissan min of meer hetzelfde gedaan als wat Mitsubishi met hun rebadges voor Europa deed. Er zit geen logo achterop, maar tussen de achterlichten een zwart stuk plastic met ‘Nissan’ erop. Verder ook hier krek eender aan de Outlander.

Nou willen we niet wereldvreemd doen over ontwikkelingskosten en dergelijken, maar de Nissan Rogue Plug-in is extra pijnlijk omdat het om de basis van een Mitsubishi gaat. De enige ‘echte’ Mitsubishi is nu alsnog het onderwerp van een rebadge zoals alleen Renault-Nissan die kan uitvoeren heden ten dage.

En toch valt te betwijfelen of dit nou echt zin heeft. Het hele idee van een gedeeld platform is nou juist dat je heel makkelijk aandrijflijnen kan uitwisselen. Nissan heeft al een koets waar je dit hele zooitje in kan stoppen, dus zit de hand écht zo op de knip dat het zo moet? Bovendien blijft nu -wederom ietwat ironisch gezien Mitsubishi in Europa- de vraag waarom je niet gewoon de Outlander zou kopen: dat kan in de VS ook gewoon.

Specs

Afijn, de Mitsubishi, eh, Nissan Rogue Plug-in dus. Niet geheel verrassend vind je onder de kap exact dezelfde cijfers als bij de Outlander. Dat betekent een 2.4 liter benzinemotor die samen met zijn elektrische krachtbron 251 pk en 450 Nm op de weg zet. Van binnen vind je ook een zeer bekende cockpit als je die van de Outlander kent: alleen het logo op het stuur is anders. En vooruit, overal waar Outlander hoort te staan in het scherm zal Rogue staan.

Het is wat daar bij Renault-Nissan. De enige Mitsubishi die nog wat unieks brengt en geen vreemde rebadge is, heeft nu een vreemde rebadge van Nissan. Met een strategie als deze is het wachten totdat Renault een model als de 5, uniek voor hunzelf ontworpen, ineens uit zou brengen als nieuwe Micra of iets dergelijks. Rarekiek ten top.