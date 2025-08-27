Zo heet de volgende rebadge van Nissan en Renault

Er komen in hoog tempo Renaults met een Nissan logo op de markt. Ook de nieuwe Twingo krijgt een Nissan equivalent. Dit wordt de naam…

Het lijkt erop dat Nissan zijn gamma in rap tempo aan het vullen is met het rebadgen van Renaults. Nou waren Renaults al langer terug te vinden in de Nissan showroom. Eerst nog gewoon als bedrijfswagens, waar het delen van modellen al langer gangbaar is. Denk maar eens aan Stellantis, Toyota en Iveco die dat tot een kunst verheven hebben.

De Nissan Ariya en de Renault Scénic E-Tech zijn nog vooral technisch gerelateerd, de nieuwe Nissan Micra is gewoon een ordinaire rebadge. Ze rollen van dezelfde productielijn in de Douai-fabriek in Frankrijk en ze hebben wat eigen ontwerp kenmerken, maar het zijn gewoon dezelfde auto’s.

Nissan Twingo

Kennelijk bevalt het prima, want zodra Renault de nieuwe elektrische Twingo presenteerde doken er al geruchten op dat het niet alleen bij een Renault zou blijven. Geen tweeling (met Dacia), maar een drieling zat in de kraamkamer.

Toen kon het speculeren beginnen. Voor de Renault 5 kloon werd de naam Micra afgestoft. Maar hoe zou de Nissan Twingo gaan heten? Iedereen en zijn moeder zette zijn geld op de Nissan Pixo. Dat was toentertijd al een kloon van de Suzuki Alto, dus waarom nu niet op een Nissan Twingo plakken?

Nissan Wave

Niks van waar. Volgens het Franse handelsmagazine L’argus wordt het geen Pixo maar krijgt de rebadge de naam Nissan Wave. Geen oude naam dus uit de mottenballen, al was er wel ooit een Nissan Micra Wave.

Er is nog een kans dat het Franse Magazine er naast zit, want Nissan heeft wel recent de merkrechten voor Pixo vernieuwd. Maar L’argus beweert zicht te baseren op betrouwbare bronnen binnen Nissan. Wellicht wordt Pixo op nog wel een ander model geplakt, wie zal het zeggen.

Renault lanceert in 2026 zijn productieversie van de Twingo, Nissan zal begin 2027 volgen. Ze zullen gezamenlijk van de band gaan rollen in Slovenië waar Renault een fabriek heeft. Benieuwd welke van de twee het voordeligst gaat worden. Wij gokken op nummer drie, de Dacia. Maar dat is logisch.