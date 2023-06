Prijs gefacelifte Peugeot 508 bekend

De prijs van de gefacelifte Peugeot 508 is bekend. Wat betaal je nu precies voor zo’n fraaie Berline?

We mogen blij zijn met Peugeot, want het is een van de weinige merken die nog actief zijn in het D-segment. De Peugeot 508 is onlangs gefacelift om er vervolgens weer eventjes tegenaan te kunnen. Alle informatie daar over kun je hier lezen, voor nu hebben we namelijk de prijs van de opgefriste Peugeot 508 voor je.

Prijs gefacelifte Peugeot 508

We vallen maar meteen met de deur in huis: de nieuwe 508 kost 45.050 euro. Voor dat geld krijg je een 508 Allure 1.2 PureTech met 130 pk, gekoppeld aan een achttraps automaat. Naast de Allure is er een GT, die is er vanaf 47.250 euro. De Peugeot 508 SW (de stationwagon) is er vanaf 46.650 euro.

Wil je meer, dan kan dat. De 508 is er met maar liefst drie plug-in hybride-varianten. Het begint met de 508 Allure HYbrid 180 (met, jawel, 180 pk). Die is er vanaf 52.080 euro. Meer vermogen is niet heel veel duurder, want de HYbrid 225 kost 53.580 euro.

En hoe zit het dan met de dikste 508, de Peugeot Sport Engineered? Die kost 73.580 euro als Berline en 75.180 euro als SW. De PSE is een 360 pk sterke PHEV die door Peugeot Sport ontwikkeld is.

En de concurrentie dan?

Als we kijken naar de concurrentie, dan loopt Peugeot keurig in de pas. Heel veel D-segmentauto’s zijn er niet meer. De Skoda en Volkswagen zijn enkel als stationwagon leverbaar.

De meest directe concurrent is de Mazda 6, alhoewel die behoorlijk op leeftijd begint te raken. Dit is slechts een opsomming van de eenvoudigste uitvoeringen van de modellen in dit segment, helemaal 100% vergelijkbaar is het niet. Zo is de C-Klasse luxer uitgerust en voorzien van meer vermogen.

De Peugeot 508 is vanaf heden te bestellen.

Meer lezen? Check hier alle verschillen met de gefacelifte 508!