En kan er dus nog wel even tegenaan

Sommige auto’s zijn gewoon beter dan anderen, dat kan aan van alles liggen. Iets tastbaars als bouwkwaliteit is het meest voor de hand liggend, maar er komt veel meer bij kijken. De ‘coolfactor’ bijvoorbeeld. Of in diezelfde categorie, de ‘wowfactor’. Beetje hetzelfde, maar oh zo belangrijk.

Dan is er ook nog een stukje gereserveerd voor de reactie van anderen op jouw auto, wat vinden ze ervan en behandelen ze je een beetje normaal als je erin voor komt rijden. Dan hebben we ook nog de factoren ‘hoe rijdt hij’ en ‘word ik er blij van’ en tenslotte hebben we ‘wil ik hebben factor’.

Als jouw auto drie van deze vakjes aanvinkt, heb je al een leuke wagen onder je bips. Als hij ze allemaal aantikt heb je deze, een Volvo 850 T5-R. En daarvan staat er eentje te koop op Marktplaats. Een zwarte. Net ingereden ook nog eens.

Deze Zweedse schone is net ingereden

Ja, net ingereden, want deze Zweedse schone heeft slechts 547.520 kilometer op de klok. Voor een normale auto is dat veel, (behalve voor een Land Cruiser)maar voor deze Volvo betekent het dat je er nog zeker een half miljoen kilometer verder mee kan komen. Da’s die bouwkwaliteit die we eerder al benoemden.

En ook al is deze Zweedse schone met haar ruim 5 ton op de klok net ingereden, dat wil niet zeggen dat ze nooit is onderhouden en soms zelfs stevig is aangepakt door de heren en dames monteur. De huidige eigenaar vertelt even wat er zoal recent is aangepakt en wat er verder op en aanzit.



-Vorige jaar turbo revisie gehad met nieuwe wastegate.

-Ook is de koppakking dit jaar nog vervangen, inclusief vlakken van de kop.

-Komt met een extra set winterbanden op de originele vijf spaaks velgen.

-En voor de echte liefhebber, ja de originele matten met 850 logo zien er nog goed uit.

-Airco blast nog net geen sneeuwvlokken maar is goed koud.

-Automaat schakelt vlot en soepel door.

-60 liter LPG 3 installatie, goed voor zo’n 350-400km.

-Afneembare trekhaak, heeft weinig moeite met een zware aanhanger. Witte kentekenplaat zit erbij.

-Originele alcantara stuur zit er los bij, deze zou je idealiter laten herstofferen (300euro).

Maar welke motor zit er nou in?

Die eigenaar heeft hoogstpersoonlijk 2 ton extra op de klok gezet en volgens ons zit er wellicht een andere motor in dan origineel. Zoiets zegt hij namelijk in een klein bijzinnetje in de advertentie;

“Altijd goed onderhouden door dezelfde 850 expert. Vooral z’n expertise op het gebied van de kabelboom heeft veel geholpen want bij een motorwissel komt er veel bij kijken op het gebied van bedrading.”

Bovendien zegt hij dat er een 2.4 inzit, terwijl de T5-R origineel werd geleverd met een 2.3 vijfpitter. Dus ook weten we niet of hij de originele 240 pk levert, of dat het minder of juist veel meer is. Maar ja, Kniesoor die daarop let. ;-)

Is er dan ook iets niet goed aan deze Zweedse schone, op het onbekende stukje motorhistorie na? Ja. het lampje van de tractiecontrole brandt. Maar die heb je toch niet nodig, het is veel leuker om de voorbanden van deze Volvo 850 T5-R op te roken bij ieder stoplicht…

Wild geworden? Dat snappen wij. Deze net ingereden Zweedse tank is getaxeerd op 15.000 euro, maar is voor jou voor slechts 8000 euro. Koopje toch?