Dit wordt de leukste elektrische auto

Geen miljoen pk, maar lichtgewicht. Zo maak je een EV leuk!

We schreven gisteren over een nieuwe dieselauto die op de IAA stond, maar dat was absoluut een uitzondering. Verder was de beurs tot de nok gevuld met EV’s. Voor de liefhebbers is er dus weinig te beleven op de IAA, maar in een rustig gedeelte van de beurs vonden we toch nog iets leuks. Ja, het is een EV, maar wel eentje voor de liefhebbers.

Het gaat om de Caterham Project V. We kennen Caterham als een zeer traditioneel merk dat eigenlijk nooit verder is gekomen dan de Lotus Seven. Oké, er was ooit de Caterham 21, maar daar zijn er maar 45 van gemaakt.

Het Britse merk gaat nu echt een nieuwe weg inslaan, met een compleet nieuwe elektrische sportwagen. De Caterham Project V werd in 2023 al onthuld, maar geeft nu op de IAA weer een teken van leven.

Caterham focust godzijdank niet op bizarre vermogens, zoals Lotus doet met de Evija. De Project V heeft gewoon een bescheiden 272 pk. Dit vermogen komt uit een elektromotor op de achteras, die ontwikkeld is door Yamaha. Het accupakket is ook niet al te groot, met een capaciteit van 55 kWh. Daarmee moet een WLTP-range van 400 km mogelijk zijn.

De (Cater)hamvraag is natuurlijk wat deze auto weegt. Het informatiebordje op de beurs vermeldde dit niet, maar de website vertelt ons dat Caterham mikt op 1.190 kg. Dat is echt bijzonder licht voor een EV. Ter vergelijking: de MG Cyberster met achterwielaandrijving weegt 1.850 kg.

Wat moet dit kosten? Caterham mikt op een vanafprijs van minder dan 80.000 Britse pond, omgerekend 92.000 euro. Dat is een stuk duurder dan de MG Cyberster, maar deze Caterham belooft wel een betere sportwagen te worden. Op papier is het alvast een van de leukste EV’s. Kom maar door met het productiemodel!