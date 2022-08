Zijn we al gewend aan die neus op de M3?

Ja. Die neus op de BMW M3 blijft toch nog wel een beetje de gemoederen bezig houden. Zij we nu al gewend aan de neus? Of toch maar wachten op de facelift?

Het was eventjes schrikken in 2019. BMW onthulde daar de 4 Serie Coupé Concept. Die enorme neus was nogal, eh, wennen. Vervolgens kwam deze neus op de BMW 4 Serie, M4 én M3. De rest van de auto is vrij conventioneel gestileerd. Typisch een 2020-auto, niets mis mee verder. In de juiste configuratie zelfs een heel knappe auto.

Maar dan die neus. Zijn we daar nu al aan gewend? We moesten daar even aan denken bij het zien van het laatste project van Senner Tuning. Senner komt uit Ingelheim am Rhein (vlakbij Wiesbaden) en houdt zich bezig met allerlei automerken. Dus je kan er ook je Toyota Yaris, Skoda Octavia of Ford Mustang langs brengen.

Anti-Twist

In dit geval hebben ze zich ontfermd over de BMW M3 (G80). Het meest in het oog springende detail (naast die grille) is in dit geval de velgenset. Er zitten enorme HE1-FF-wielen van Wheelforce onder.

In tegenstelling tot wat BMW zelf doet, is er nu géén hoogteset. Rondom meten de wielen namelijk 21 inch in diameter.

Het is wél een breedset. Voor zijn de wielen 10 inch breed, achter zelfs 11 inch. Dit zorgt ook voor platte bandjes. Ze zien je graag aankomen bij de lokale bandenboer. Sterker nog, als je een beetje sportieve rijstijl zul je gewoon de verjaardagen van de kinderen van de bandenboer onthouden.

En hij die van jou, die 275/30 ZR21 voor en 295/25 ZR21-banden zijn namelijk niet goedkoop. Handig: in de wielen zit een ‘Anti-twist’-klemmetje. Daardoor kunnen de wielen niet ‘in de banden’ spannen.

Zijn we nu al gewend?

Het onderstel is afkomstig van KW Suspension. De Kw V4 schroefset is op allerlei manieren instelbaar. Uiteindelijk nemen ze bij Senner Tuning ook de motor onder handen.

In dit geval is het een Competition, dus standaard met 510 pk en 650 Nm. Dankzij een sportluchtfilter en aanpassingen in de ECU staat er ineens 630 pk en 750 nm voor je klaar! Heel dik allemaal en als je een M3 hebt, altijd doen.

Maar wat ons ook opvalt: ze hebben een zwart exemplaar onder handen genomen. En dan ziet de neus er minder polariserend uit. Althans, dat vinden wij. Maar wat vindt jij?

Begint het te wennen? Of is het nog steeds schrikken als er een 420i M Sport ‘M4 uitgevoerd’ om de hoek komt zetten? Laat het weten, in de comments!

Fotocredits: Senner-Tuning.de